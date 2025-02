Statele Unite și Rusia au purtat discuții la Riad, Arabia Saudită, într-un context tensionat, dar cu perspective de colaborare viitoare. Negocierile dintre secretarul de Stat american, Marco Rubio, și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, au vizat atât aspecte geopolitice, cât și oportunități economice post-conflict.

Oficialii americani au subliniat necesitatea concesiilor reciproce pentru oprirea războiului din Ucraina, în timp ce consilierul pentru securitate națională, Mike Waltz, a atras atenția asupra importanței discuțiilor despre teritorii și garanțiile de securitate.

Negocieri SUA-Rusia la Riad. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-au întâlnit marți la Riad, Arabia Saudită, pentru a discuta despre viitorul relațiilor dintre cele două state.

Departamentul de Stat al SUA a anunțat că discuțiile au vizat stabilirea unor baze pentru o cooperare viitoare, în ciuda tensiunilor existente între Washington și Moscova de la încēperea Războiului din Ucraina.

Potrivit unui comunicat emis de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, cei doi oficiali au convenit asupra unor obiective comune legate de aspecte geopolitice și economice.

Negocieri SUA-Rusia la Riad. Marco Rubio a subliniat, în urma discuțiilor cu omologul său rus, că oprirea conflictului necesită concesii din partea tuturor celor implicați.

First Footage from Russia-U.S. Talks in Riyadh

Seated at the table:

🇺🇸 United States:

– Secretary of State Marco Rubio

– Trump’s National Security Advisor Mike Waltz

– Special Envoy for the Middle East Steve Witkoff

– Delegations from both countries and representatives from… pic.twitter.com/f715uWiyrV

— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2025