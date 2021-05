Într-o postare pe pagina personală de Facebook, președintele Uniunii Armenilor din România, fostul deputat Varujan Vosganian, a vorbit despre costurile pandemiei în România și dacă nota de plată a românilor a meritat sau nu.

Mai exact, potrivit acestuia, suma pe care România a plătit-o pentru a se proteja împotriva noului coronavirus se ridică la 120 de miliarde de lei. Fostul deputat a explicat și ce înseamnă această sumă.

Mai exact, Vosganian susține că la debutul pandemiei s-au luat o serie de restricții dure, precum oprirea economiei țării, dar și achiziția de izolete sau termoteste. Potrivit estimărilor guvernamentale, toate măsurile de combatere ale pandemei și ale efectelor sale s-au ridicat la suma de 50 de miliarde de lei.

Pe de altă, parte, alte 40 de miliarde de lei au fost garanții de stat, iar alte 30 de miliarde de lei reprezintă veniturile bugetare diminuate din cauza blocării anumitor activități.

“A meritat nota de plată anti-covid de 120 miliarde de lei?

În perioada pandemiei au fost luate diferite măsuri, dintre care unele s-au dovedit greșite (închiderea completă a economiei timp de două luni, de pildă), altele inutile (achiziționarea izoletelor care n-au folosit la nimic, a termotesterelor care n-au identificat nici măcar un singur suspect de covid etc.), excesive (scosul blindatelor pe străzi) sau haotice (construirea de spații anti-covid nefolositoare, blocarea unor spații spitalicești, plata unui numeros corp medical pentru stat degeaba) etc. etc.

Toate astea (potrivit estimărilor guvernamentale, nu ale mele) costă cam 50 mld lei (măsuri de combatere a pandemiei și a efectelor ei), 40 mld lei (garanții de stat), cel puțin încă 30 mld lei venituri bugetare diminuate din cauza măsurilor de blocare a unor activități economice (astea 30 mld sunt estimate de mine pornind de la sintezele execuțiilor bugetare, și sunt moderate)”, a scris fostul deputat pe Facebook.

A meritat nota de plată?

Totodată, Varujan Vosganian se întreabă dacă toate cheltuielile făcut de Guvern au fost sau nu necesare și eficiente. El a mai precizat că ar fi nevoie de o evaluare în contextul acestor sume destul de mari, mai ales pentru că nimeni nu oferă niciun răspuns în legătură cu banii cheltuiți.

”În total 120 mld lei. Au fost necesare toate măsurile care au dus la aceste cheltuieli? Au fost ele efectuate riguros și eficient? Au încercat unii decidenți să profite de situația creată de pandemie pentru a promova alte scopuri, pecuniare sau de altă natură? Nimeni nu se ocupă cu răspunsul la aceste întrebări.

Și, totuși, având în vedere amploarea sumelor cheltuite sau neîncasate, ar trebui să existe o evaluare. Măcar din partea societății civile (dacă în România avem așa ceva), de vreme ce Parlamentul nu este capabil să facă nici cea mai mică investigație pe teme pandemice”, a mai scris Varujan Vosganian.