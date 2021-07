Casa lui Ioniță de la Clejani, împânzită de polițiști! Fulgy a sunat la 112. Care a fost motivul?

„Am chemat Poliţia, pentru că sunt sechestrat şi şantajat de către familia mea. Vreau să am o viaţă liberă, am dreptul la viaţă, oameni buni. Nu mă droghez, nu beau. Vreau să mă duc la prietena mea, am 23 de ani”, a spus Fulgy, la un post de televiziune.

Totuși, polițiștii l-au întrebat cum a fost sechestrat, deoarece el nu se afla în casă.

„Sunt uşile închise, am ieşit pe geam. Am 23 de ani şi merit libertate, nu sechestrat”, a insistat fiul lui Ioniţă de la Clejani.

Fulgy a fugit de acasă

Mai apoi, după ce oamenii legii au intervenit, Fulgy a fugit de acasă și s-a cazat la un hotel.

„Am scăpat oameni buni, se oare că justiţia a făcut dreptate, iar eu sunt liber, neliniştit şi burlac”, a mai spus Fulgy.

De asemenea, poliția a informat că un tânăr a sesizat că este lipsit de libertate în dimineața de 10 iulie, printr-un apel la 112.

„În dimineața de 10 iulie, în jurul orei 03.00, prin apel 112, un tânăr a sesizat că este lipsit de libertate, că nu poate părăsi imobilul. La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul Secției 12 care l-au găsit pe apelant în fața locuinței.

În interior casei se află familia acestuia, care la acel moment dormea. Avand în vedere situația înregistrată, precum și alte aspecte reclamate, toate neconfirmate, tânărul în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform O.U.G. nr. 34 din 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență”, au transmis oamenii legii într-un comunicat.