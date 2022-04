Casa lui Băsescu a fost vandalizată din nou de Marian Căpățână. Acesta a scris un nou mesaj pe gardul vilei de protocol a fostului președinte al României. El a scris și ieri pe pereții vilei RAAPPS în care încă locuiește Traian Băsescu. Acum, a revenit cu un nou mesaj.

În timp ce ieri a notat ca Băsescu să îi dea banii înapoi, astăzi, Căpățână a scris „Petrov, nu mai jignii. Fii bărbat”.

Poliția a intervenit de urgență și s-a deplasat în timp record la locul incidentului. Întrebați de presă cum de ajuns atât de repede la fața locului, agenții au spus că SPP a făcut un apel la 112 și a cerut intervenția poliției.

Traian Băsescu: Vedem unu care se dă bărbat și de fapt e de o lașitate cumplită

Traian Băsescu a reacționat imediat, în direct la Realitatea PLUS. El l-a acuzat pe Marian Căpățână de lașitate.

„Dacă observați, vedem unu care se dă bărbat și de fapt e de o lașitate cumplită. A așteptat să plec eu de acasă după care, știind că înăuntru sunt 3 copii minori și soția, s-a dus să-și arate bărbăția vandalizând gardul locuinței”, a spus fostul președinte al României.

În opinia sa, este cât se poate de clar că Marian Căpățână recurge la un șantaj.

„Ieri cerea 300.000 de euro, nu și-a găsit omul pe care să-l șantajeze. Nu am nimic a comenta decât că suntem în față unui om de o lașitate cumplită. Profită că nu eram acasă și scrie pe garduri. Sper să nu se recurgă la violente asupra familiei.”, a declarat Băsescu la Realitatea PLUS.

Reacția fostului președinte: Acum sunt un pensionar inofensiv

Băsescu a avut o reacție și ieri, după ce i-a fost vandalizată casa. Fostul șef al statului a spus că nu a avut bănuieli și nici nu a primit niciun fel de amenințări.

„Căpățână nu știu ce miză are. Este evidentă concentrarea de pe toate părțile. Nu am bănuieli și nu am primit niciun fel de amenințări. Mi se pare o chestiune de proastă calitate a unui om de proastă calitate. (…) Nu văd care ar fi scopul nici să sun la poliție, cu ce ar ajuta. Nu am ce să spun. Mi se pare că e greu de explicat și dacă astea îs abordările instituțiilor statului, eu ce pot face? Inactivitatea instituțiilor nu mă surprinde. Ele sunt lovite de o lașitate când un om nu mai are putere”, a punctat Băsescu.

El a arătat că dacă mai avea putere, acum Căpățână era în dubă și gardul era curățat.

„Dacă eram într-o funcție de putere politică, acum sunt un pensionar inofensiv. Poliția nu va face nimic. Să îl aducă pe Căpățână să spele gardu”, a conchis Traian Băsescu.