Traian Băsescu, dezvăluirea momentului despre schimbarea lui Vladimir Putin

Așadar, fostul președinte român a vorbit la Realitatea PLUS despre discuțiile pe care le-a purtat cu Vladimir Putin în 2006 și 2008. Prima data, întâlnirea a avut loc într-o vizită oficială a lui Băsescu la Moscova. A doua oară, cei doi au discutat în timpul unui summit NATO, organizat la București.

„Atunci nu am discutat foarte mult cu Putin, a fost doar o discuție la masă, cu glume și cu mici înțepături. Eu am avut discuții foarte serioase cu Vladimir Putin în vizita pe care am făcut-o la Moscova, în 2006.

Apoi, au urmat discuțiile de la summitul de la București, când a fost iarași o discuție in doi. Cel mai îndelungat timp de discuții îl aveam la întrunirile multilaterale, unde România era lângă Rusia. Petreceam destul de mult timp discutând. Ne așteptam rândul să luam cuvântul, după care discutam”, a declarat Traian Băsescu la Realitatea PLUS.

„Schimbarea pe care o văd la Putin acum mi se pare inadmisibilă”

De asemenea, Băsescu a subliniat faptul că „Putin era un om cu care puteai vorbi”, atunci când l-a cunoscut.

„Am avut și buna inspirație, după prima întâlnire, să iau cu mine un translator de limbă rusă, ceea ce a ușurat foarte mult dialogul. La vremea la care eu l-am cunoscut, Putin era un om cu care puteai vorbi, nu neapărat cu care împărtășeai puncte de vedere comune, dar se putea discuta și fiecare avea argumentele lui.

Republica Moldova a ocupat mult din timpul meu de discuții neoficiale cu Vladimir Putin la întâlnirile multilaterale, unde erau prezente și România, și Rusia. Schimbarea pe care o văd la Putin acum mi se pare inadmisibilă, mi se pare greu de acceptat, pentru că Putin avea o logică rece în abordarea lucrurilor. Mă surprinde că nu a înțeles că invadarea Ucrainei este un lucru care va duce la un război prelungit. Situația foarte dificilă este, însă, că Putin nu va accepta înfrângerea în Ucraina”, a completat fostul președinte.