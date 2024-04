Carnea din magazine, scumpiri record în România și Bulgaria

Carnea din magazine se scumpește. Datele publicate vineri de Eurostat arată că Bulgaria și România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai semnificative creșteri de prețuri la carne în ultimul an.

Conform informațiilor transmise de Eurostat în cursul zilei de vineri, 5 martie, prețul la carne în Uniunea Europeană a cunoscut o creștere de 3,3% în luna februarie 2024 față de aceeași perioadă a anului precedent. Cu toate acestea, cele mai semnificative creșteri de prețuri au fost înregistrate în Bulgaria, cu 8,2%, și în România, cu 7,7%.

Potrivit acestor informații, costul cărnii a înregistrat o creștere în aproape toate țările membre ale Uniunii Europene. Excepție au fost trei state în care s-a înregistrat o scădere. În Cehia, prețurile au scăzut cu 5,1%. În Finlanda, a existat o scădere de 2,2%. În Danemarca a fost o scădere de 0,6%.

În privința categoriilor de carne, carnea de porc a înregistrat cea mai semnificativă creștere de preț în Uniunea Europeană. Vorbim de o majorare de 5,7%. Urmează carnea de oaie sau capră, cu o creștere de 4,5%. Carnea de vită sau vițel a înregistrat o creștere de 3%. În contrast, prețurile la carne de pasăre au înregistrat o scădere de 1,6% la nivelul UE în luna februarie 2024 față de aceeași perioadă a anului precedent, în luna februarie 2023.

Conform Eurostat, inflația anuală în UE a înregistrat o descreștere în luna februarie. Aceasta a coborât la 2,8%, față de nivelul de 3,1% înregistrat în ianuarie. Cu toate acestea, România se află pentru a doua lună consecutivă în topul țărilor cu cea mai ridicată inflație din comunitatea europeană.

INS arată că inflația a coborât la 7,23% în februarie

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), în luna februarie 2024, rata anuală a inflației a înregistrat o scădere la 7,23%, față de nivelul de 7,41% înregistrat în ianuarie. Această scădere survine în contextul în care prețurile mărfurilor alimentare au crescut cu 4,48%, cele nealimentare cu 7,82%, iar serviciile au înregistrat o creștere de 11%.

Conform unui studiu efectuat de iSense Solutions pentru Progresiv, carnea rămâne un aliment preferat și, deși este prezentă în meniul consumatorilor, consumul se menține într-o zonă mai conservatoare. Carnea de pui se află în fruntea preferințelor, fiind consumată de 95% dintre români în ultima lună.

Carnea de porc este și ea în topul preferințelor, fiind consumată în proporție de 91%. Alături de aceasta, alte tipuri de carne populare sunt peștele, cu o rată de consum de 73%, și carnea de vită, care înregistrează un procent de 61% în preferințele consumatorilor.

Pe de altă parte, carnea de curcan, oaie și rață nu se bucură de o popularitate atât de mare în rândul consumatorilor români, în timp ce vânatul este cel mai puțin preferat, doar 9% dintre românii din mediul urban având o preferință pentru acesta.

Cât costă carnea de miel înainte de Paște

Producătorii de animale au hotărât cu fermitate să nu negocieze prețuri sub 24 de lei pe kilogram pentru mieii de Paște vânduți în viață. Demonstrând solidaritate, crescătorii de oi s-au adunat pe rețelele de socializare și au făcut cunoscut faptul că în acest an nu vor să cedeze sub presiune și vor menține acest prag de preț.

Era de așteptat ca prețul cărnii de miel să cunoască o creștere în acest an. Cu toate că Paștele cade mai târziu în calendar, în luna mai, oferta este prevăzută să fie bogată.

În timpul perioadei premergătoare Paștelui, crescătorii de oi plănuiesc să ridice prețurile la 24 de lei pe kilogram pentru mielul viu. În schimb, în magazine, consumatorii ar putea fi nevoiți să scoată din buzunare până la 50 de lei pentru un kilogram de carne de miel.

Cu hotărâre și solidaritate, crescătorii de animale din întreaga Românie s-au unit pentru a iniția o mișcare pe platformele online. De exemplu, un agricultor din regiunea Făgărașului își îndeamnă colegii din breaslă să rămână fermi în ceea ce privește tarifele: