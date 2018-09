Carmen Dan îl sabotează pe Dragnea: Ministrul l-a contrazis pe liderul PSD

„Am făcut precizări referitoare la informările pe care le-am primit înainte şi după organizarea protestului. Am solicitat informaţii inclusiv de la parteneri (...) reiese că în baza acelor informări nu am avut indicii că a fost o acţiune de protest organizată sau susţinută de o anumită entitate sau de o anumită organizaţie sau de grupuri de persoane sau că s-au primit finanţări din afară", a afirmat Carmen Dan la finalul audierilor.

În schimb, Carmen Dan a subliniat că apariţia în spaţiul public de informaţii privind finanţări externe pot face obiectul unei anchete.

„Însă, am putut vedea cu toţii şi am urmărit şi eu, aseară, nişte filmuleţe. Cred că sunt aspecte care reies şi din acele înregistrări şi cred eu că instituţiile statului se pot apleca pentru a verifica şi aceste situaţii. În plus, am depus la parchetul competent, la DIICOT, o acţiune prin care expunem toată înlănţuirea de evenimente şi fapte, particularităţile acestei acţiuni de protest, şi am adresat Parchetului solicitarea să facă toate verificările necesare, noi fiind la dispoziţia organelor judiciare cu orice alte probe sau înscrisuri pe care dânşii consideră sau ne solicită să le punem la dispoziţie”, a declarat Carmen Dan.

Aceste informaţii contrazic punctul de vedere al lui Liviu Dragnea care afirma duminică faptul că protestele din 10 august au fost finanţate şi din extern, iar protestatarii au fost bine organizaţi, încercându-se o lovitură de stat.

"Eu zic ca PSD să rămână la guvernare, că aşa m-am angajat în 2016. Cine a oprit pe cine să vorbească în partid? Sigur, a apărut o supărare cu doamna Carmen Dan, dar măcar altcineva să susţină demiterea ei. Doamnei Firea i s-a inoculat ideea că cineva vrea să arunce vina pentru 10 august pe doamna prefect. I-am şi spus doamnei Firea inaite de CEx am văzut în presă că doamna Dan ar fi spus ceva despre prefect, care e apropiat doamnei Firea. Nu putem vorbi de o vină pentru că eu sunt absolut convins că în 10 august instituţiile statului nu au acţionat ilegal, Jandarmeria a intervenit respectând regulamentele", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3, citat de B1.ro.