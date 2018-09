Veste proastă pentru români! Se scumpesc gazele

Motivul a fost explicat de specialistul în piaţa de gaze, Dumitru Chisăliţă, care susţine că preţul gazelor va avea o creştere cuprinsă între 2% şi 5% , din cauza faptului că cererea este mai mare decât oferta în această perioadă, creându-se o tendinţă de creştere a preţului gazelor, potrivit b1.ro.

De asemenea, Dumitru Chisăliţă explică că preţul la gaze a mai fost influenţat şi de condiţiile meteo extreme din America de Nord sau Europa de Vest.

„Preţul gazelor naturale pe piaţa românească au început să creacă la începutul verii, într-un mod aparent inexplicabil, dacă ne raportăm la perioadele anterioare. Totuşi există o posibilă explicaţie a acestei creşteri. Aceasta se bazează pe legile pieţei libere, piaţă în opinia mea, influenţată în acest ani de o atitudine licit speculativă pe piaţă a unor firme, care a determinat ca cererea să fie mai mare decât oferta în această perioadă şi astfel să se creeze o tendinţă de creştere a preţului gazelor. Pe parcursul verii această discrepanţă, între cererea şi oferta de gaze a adus o oarecare stare de panică care a determinat rostogolirea preţului gazelor naturale şi astfel asistăm la preţuri de achiziţie a gazelor în luna august 2018 la valori care nu au fost atinse nici în lunile de iarnă 2017-2018.

La acestă situaţie se adaugă evoluţia preţului petrolului pe pieţele internaţionale care a crescut cu aproape 50% în ultimul an. Aplicarea Metodologiei de stabilire a preţului gazelor naturale pentru populaţie, ne permite să apreciem că la 1 octombrie 2018 vom asista la o creştere a preţului gazelor naturale pentru populaţie cu cca. 2 – 5%. Experienţele recente: frigul extrem din anul 2017 din America de Nord, valul de căldură ce a cuprins mare parte din Europa de Vest, necesitatea acoperirii necesarului de gaze din depozitele de înmagazinare subterană după ce gazele din depozitele de înmagazinare europene au scăzut sub 20% până la sfârşitul iernii (pentru prima data în istoria recentă a industriei de gaze), creşterea cererii de GNL pe pieţele din Asia şi America de Sud, determină ca mulţi consultanţi să anticipeze că raliul preţurilor gazelor ar putea continua în viitor. Anul acesta am asistat la 3 scumpiri ale gazelor naturale pentru populaţie, şi probabil ne vom mai confrunta cu încă o scumpire anul acesta şi alte scumpiri în iarna şi primăvara 2019. Această situaţie putea să fie prevenită parţial sau probabil nu ar fi fost aplicată pentru toţi consumatorii casnici de gaze naturale (având în vedere că preţul gazelor naturale pentru clienţii casnici se stabileşte pentru fiecare operator de distribuţie gaze naturale), dacă ar fi fost respectate obligaţiile din Legea 123, care stabilea încă din anul 2016, emiterea de reglementări care să asigure condiţiile de concurenţă şi de acces transparent şi nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantităţile de gaze”, a declarat Chisăliţă.