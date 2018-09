Victor Ponta a venit luni seară în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV noi imagini care arată relaţia extrem de apropriată dintre Liviu Dragnea şi cei pe care îi numeşte acum drept duşmanii săi din "statul paralel": fosta conducere a SRI formată din George Maior şi Florian Coldea, cât şi fostul procuror şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Într-una din aceste imagini, Liviu Dragnea apare discutând alături de George Maior şi Florian Coldea la un eveniment.

”E o poză de la ziua cuiva. Am fost şi eu acolo. E o poză din 2014, nu e nimic ilegal. Dacă mă supără, mai scot poze, că mai am. Domnul Dragnea a fost foarte util şi pentru mine, şi pentru Mircea Geoană. Făcea ceea ce noi nu făceam, gestionarea baronilor. Îi chema pe un fond de vânătoare şi discuta. Eu nu aveam cum, că nu am fond de vânătoare. E un mod medieval. Preşedinţii de consilii judeţene nu joacă baschet. Căderea lui Dragnea e inevitabilă, nu împărăţeşte nimeni lumea. Puterea şi frica de închisoare l-au schimbat mult, nu e alt om, dar s-a schimbat. Ce ştiu sigur e că în septembrie 2015, domnul Dragnea, cu domnul Dâncu, cu domnul Coldea, a încercat să negocieze cu Klaus Iohannis. Zicea că îmi va retrage sprijinul politic, doar să îl pună pe Dâncu premier. Iohannis nu a zis nici da, nici nu, în stilul său. Primul nostru conflict a fost în 2012, când nu am vrut să îl pun ministru de Interne. De faţă era şi Crin Antonescu şi Eduard Hellvig, şeful SRI de acum.”, a spus Victor Ponta la B1.