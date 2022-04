Primul dintre aspectele este sa intelegi ce este, mai exact, gazduirea web. Ei bine, serviciul de gazduire web presupune stocarea pe un server a site-ului tau si a fisierelor aferente. Mai mult, serviciul de gazduire web asigura o buna distribuire a site-ului pe internet. Pe scurt, se asigura ca toti potentialii tai clienti pot accesa site-ul tau.

Website-ul afacerii tale este alcatuit dintr-o serie de fisiere, acestea avand, de cele mai multe ori, dimensiuni mari, ce necesita un spatiu de stocare la fel de mare. In functie de tipul de gazduire web pentru care optezi, spatiul ce ti se rezerva poate avea dimensiuni mai mari sau mai mici. Altfel spus, asigura-te ca pachetul de gazduire web pe care il alegi se potriveste cu dimensiunea fisierelor pe care urmeaza sa le incarci.

Ce trebuie sa retii? Fisierele pe care doresti sa le afisezi public, pe internet, necesita un server configurat corect pentru a putea fi accesate de potentialii tai clienti. De asemenea, serverul – super computerul care iti va pastra in siguranta datele – trebuie sa aiba suficient spatiu disponibil pentru proiectele tale.

Tipuri de gazduire web existente

Chiar daca poate parea ca toate serviciile si pachetele de gazduire web sunt la fel, adevarul nu poate fi mai departe de realitate. Fiecare pachet si serviciu in parte are caracteristici diferite si poate influenta in moduri diverse site-ul pe care urmeaza sa-l incarci pe server. Care sunt tipurile de gazduire web din care poti alege? Exista cinci tipuri de gazduire web:

a) gazduire web gratuita b) gazduire web comuna c) gazduire web de tipul VPS d) gazduire web dedicata e) gazduire web de tipul cloud

Gratuita

Pare tentant sa optezi pentru o gazduire web gratuita, nu-i asa? Stim! Insa este indicat sa rezisti tentatiei, intrucat varianta aceasta de gazduire este printre cele mai slabe. Spatiul de stocare este foarte mic, si include doar un singur sub-domeniu de gazduire.

De asemenea, fiind o platforma gratuita nu este scutita de reclame, acestea putand aparea atunci cand nu iti doresti. Latimea de banda oferita este slaba, iar viteza de upload a fisierelor este printre cele mai lente. Nici securitatea nu este mai buna, iar abilitatile de gazduire a grupurilor mari de persoane lasa de dorit.

Una dintre principalele probleme ale acestui tip de gazduire web este lipsa de interes a firmelor care au dezvoltat acest tip de hosting. Nu beneficiaza de remuneratie din partea ta, deci nu vor fi interesate de problemele care pot aparea. Mai mult, se pot incadra in categoria firmelor fantome, firme ce pot disparea peste noapte cu datele si fisierele tale.

Comuna (sau shared web hosting)

Acest tip de gazduire web presupune ca spatiul de pe server va fi impartit atat de website-ul tau, cat si de alte de site-uri. Acest tip de gazduire web nu este gratis, insa pretul pentru a achitiona acest tip de gazduire este printre cele mai scazute. Care este motivul? Cheltuielile de intretinere al serverului vor fi impartite la numarul de website-uri care se folosesc de spatiul de pe server.

Astfel, intretinerea serverului si plata acestuia nu vor cadea doar pe umerii tai, ci va fi egal impartita. Mai mult, sunt sanse mult mai mari ca echipa de client support sa raspunda si sa te ajute atunci cand intampini probleme.

Gazduire web de tipul VPS – Virtual Private Server

Acest tip de gazduire web se diferentiaza de primele doua, nu doar datorita specificatiilor superioare de care dispune, ci si datorita metodei de utilizare. Un astfel de serviciu de gazduire web functioneaza asemeni unui server privat fizic, insa cu existenta virtuala. Stim, acest tip de gazduire web poate parea derutanta la inceput, insa iti promitem ca nu este atat de complicata pe cat pare.

De fapt, este chiar una dintre cele mai cautate si des intalnite solutii. De ce? Datorita flexibilitatii si viabilitatii pe care o ofera. Poti utiliza orice tip de configuratie iti doresti, nu are legatura cu vecinii – deci vei avea control complet – iar costurile nu se vor ridica la nivelul celor existente pentru un server dedicat.

Se poate seta usor, iar daca pe viitor iti doresti o versiune imbunatatita al acestuia, il poti adapta, adaugandu-i specificatii mai puternice. Un alt atuu este reprezentat de serviciul dedicat de client support, ce iti va raspunde rapid la intrebari si va intervene prompt in rezolvarea posibilelor probleme.

Gazduire web dedicata

Tipul de gazduire web ce iti ofera absolut toate beneficiile de care afacerea ta poate avea nevoie. Concret, vei obtine putere maxima, configuratie proprie, abilitatea de a suporta un grup mare de persoane, stabilitate optima si siguranta sporita. Pare varianta perfecta, ideala, pentru orice tip de afacere! Insa vine cu un dezavantaj costisitor.

Tocmai datorita complexitatii caracteristicilor costurile sunt ridicate, fiind pe masura. Acest lucru presupune ca tu vei suporta toate cheltuielile, inclusiv cele generate ulterior de upgrade-uri si inovatii. Mai mult, fiind serverul tau dedicat, tu fiind singurul care are acces la el, presupune ca mentenanta si problemele care pot aparea intra tot in detrimentul si grijile tale.

Gazduire web tip cloud

Una dintre cele mai recente tipologii de gazduire web, gazduirea de tip cloud duce serviciul de hosting la nivelul urmator. In acest caz, gazduirea web nu mai este efectuata doar de o singura masinarie, un singur computer ce este predispus la suprasarcina, ci este atribuita mai multor computere. Astfel, in cazul in care unul dintre ele ajuge offline, site-ul tau va fi inca functional si complet neafectat.

Resursele acestui tip de gazduire web sunt mai usor de scalat, reprezentand o investitie de succes pentru viitorul afacerii tale, organizarea fiind, de asemenea, mai facila. Mai mult, siguranta datelor tale este dublu garantata intrucat pentru a fi accesate, “hotul” trebuie sa treaca nu doar de un singur calculator, ci de mai multe.

Cine suntem si de ce sa ne crezi pe cuvant?

Activam in domeniul online inca din 2004, cand, sub denumirea de Elvsoft ofeream servicii complete pentru o prezenta online. Insa, ne-am dat seama ca afacerilor le este dificil sa aibe o prezenta concreta in digital fara un sistem de servere care sa poata face fata provocarilor ce apar zi de zi. Astfel, ne-am axat mai mult pe gazduire si domenii, cum ar fi domenii .ro sau domenii .com, dorindu-ne sa imbunatatim serviciile de gazduire web prezente in Romania.

Trei ani mai tarziu, in 2007, am lansat serviciul gratuit pentru diagnoza – IntoDNS – atat pentru a ne ajuta colegii din departamente sa-si imbunatateasca activitatea de zi cu zi, dar si pentru a ajuta intreaga comunitate internationala de IT. Acesta a fost un succes mai mare decat am sperat noi, in 2016 avand peste un milion de domenii verificate lunar cu intodns.com.

Eforturile noastre nu au trecut neobservate, rasplata urmand sa apara in 2009, mai precis pe data de 7 aprilie, cand Elvsoft a devenit Partener Certificat Microsoft (Microsoft Certified Partner) pe partea de competenta de solutii de gazduire web din Romania. Ne-am dorit sa crestem si mai mult, sa oferim comunitatii care ne-a ajutat sa ajungem pana aici si mai mult support.

De aceea in iunie 2009 am lansat IntoVPS – un brand international pentru gazduire web. Succesul acestui brand a fost marcat de baza de clienti din peste 170 de tari si peste 3500 de VPS-uri functionand simultan. Acest punct in etapele dezvoltarii noastre ne-a convins ca este momentul oportun sa ne dedicam complet acestui domeniu, Elvsoft renuntand complet la furnizarea altor servicii in afara de cele de gazduire web si nume de domenii.

Cu pasi rapizi ne-am indreptat spre luna noiembrie a anului 2016, an in care Elvsoft si-a schimbat numele in Hosterion, dorindu-ne ca acest nou nume sa scoata si mai bine in evidenta specializarea cu care am decis sa continuam. Iar schimbarile nu s-au oprit aici intrucat un an mai tarziu, in aprilie 2017 brand-ul IntoVPS a fost automatizat, imbunatatindu-si procesele de stocare si manageriere a datelor.

2017 a devenit anul in care Google ne-a onorat cu titlul de Google Cloud Partner, Hosterion oferind din acel moment si solutia perfecta de email si colaborare cu intreg pachetul Google G Suite.

Ne-am marit echipa, am evoluat si ne-am dezvoltat, iar centrele noastre au tinut pasul cu noi, dezvoltandu-se si crescand pe masura ce a trecut timpul. Astfel, suntem mandri ca putem oferi servicii de gazduire web calitativa atat in Romania, cat si in Europa (Amsterdam), Londra si SUA.

Elemente de care sa tii cont atunci cand alegi un serviciu de gazduire web

Acum ca ai fost familiarizat cu tipurile de gazduire web si ai aflat cateva informatii si despre noi, iti propunem sa revizuim impreuna, rapid, ce caracteristici ar trebui sa-ti atraga atentia atunci cand optezi pentru o gazduire web.

Numarul domeniilor – cate domenii si sub-domenii poti adauga.

Spatiul de stocare oferit – capacitatea serverului de a suporta fisiere mari si extra mari.

Viteza de reactie – bandwidth – factorul principal ce influenteaza viteza de incarcare si descarcare, factor ce va juca un rol important in retentia potentialilor clienti.

Suport pentru baza de date – incarcarea automata/ manuala a bazei tale de date cu produse.

Client support – linia de comunicare cu personalul in cazul in care intampini problem.

Limbajul de programare pentru care poti primi suport.

Siguranta si securitatea datelor tale.

Pretul de achizitie si subscriptie.

Locatia unde vrei sa fie gazduit site-ul tau – local, in Romania, sau international.

Serviciul de backup si cat de des este efectuat.

Posibilitatea de a gazdui email-uri oficiale.

Gazduire Web la Superlativ

Cu Hosterion vei beneficia de cele mai bune servicii de gazduire web din Romania, indiferent de planul pe care optezi sa-l achizitionezi. De asemenea, poti beneficia, pe langa serviciul de gazduire web si de cateva elemente bonus:

DNS anycast – pentru o incarcare si mai rapida si o securitate superioara a site-urilor indiferent de localizarea lor international. BitNinja – un extra layer de securitate, ce include WAF (Web Application Firewall), IDS, DDoS detectarea automata si inlaturarea codurilor de tip malware, blocarea IP-urilor cu reputatie nepotrivita, si multe altele. Server performant de tipul LiteSpeed – ofera o viteza superioara de incarcare si o performanta ridicata, oferind acelasi format de confirgurari ca Apache, insa cu mult mai multe facilitati. Certificate SSL gratuite pentru toate domeniile gazduite Gazduire web pe IPv6 – privim intotdeauna spre viitor Migrare gratuita, uptime si disponibilitate 99.9% pe an si asistenta 24/7

Indiferent daca esti un expert in domeniu, sau esti la inceput de drum, iti garantam servicii premium la preturi accesibile.

Concluzie

In concluzie, in functie de tipul afacerii tale, de dimensiunea fisierelor pe care urmeaza sa le incarci, cat si de cum doresti sa-ti gestionezi overall business-ul, ai cateva optiuni din care sa alegi. Tine cont de memoria alocata, si de tipul de gazduire web de care vrei sa dispui.

Te intereseaza un server privat, in care doar tu sa ai acces? Sau poate iti doresti un server care sa dispuna de un spatiu de stocare generos? Alege pachetul de gazduire web care crezi ca ti se potriveste cel mai bine. Iar daca nu te poti decide, echipa noastra de specialisti iti sta la dispozitie cu orice sfat sau informatie ai nevoie.

Indiferent de pachetul ales de la Hosterion, stii ca vei beneficia de calitate, securitate, viteza de incarcare si spatiu suficient de gazduire pentru afacerea ta. Depinde doar ce buget vrei sa investesti in prezenta ta online. Hai sa-ti aducem, impreuna, afacerea in online in cele mai bune conditii!