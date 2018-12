Ping pong cu deputați! Cine pleacă și cine vine în PSD! Nume surprinzătoare

După ce patru deputaţi au plecat din PSD şi s-au alăturat lui Victor Ponta la partidul său, Pro România, a venit rândul formaţiunii conduse de Dragnea să facă tot ce se poate pentru a atrage noi deputaţi.

Lia Olguţa Vasilescu a anunţat, miercuri seara, într-o emisiune la România TV, că PSD îşi va asigura majoritatea, alături de ALDE, în Camera Deputaţilor.”Sunt parlamentari din alte partide care au semnat, deja, adeziuni, la PSD. Este vorba despre deputaţi. Asta, pe lângă protocolul de colaborare cu UDMR şi colaborarea cu minorităţile naţionale. Astăzi am avut 148 de voturi, dar este foarte adevărat că mulţi parlamentari sunt plecaţi în străinătate.Vom avea majoritate”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Cei patru deputaţi care au demisionat din PSD şi s-au înscris în formaţiunea fostului premier Victor Ponta sunt Mihai Valentin Popa, Mihai Mohaci, Ion Spânu şi Ion Mocioalcă.

Numărul deputaţilor este de 329 de aleşi iar pentru ca legile organice să fie adoptate este nevoie de jumătate plus 1 din numărul total de voturi. Cu alte cuvinte, sunt necesare deci 165 de voturi favorabile ca un proiect să treacă de Camera Deputaţilor. În acest moment, partidul lui Liviu Dragnea mai are acum 144 de deputaţi, iar ALDE are 19 parlamentari, deci un total de 163 de deputaţi. După alegerile parlamentare din 2016, PSD şi ALDE aveau împreună 174 de voturi. Problema ar putea apărea pentru coaliţia de guvernare în momentul în care în în discuţia Camerei Deputaţilor s-ar supune la vot legile organice şi hotărârile privind Regulamentul Camerei. În cazul legilor ordinare este necesară majoritatea voturilor deputaţilor prezenţi.