Totodată, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus și că Vladimir Putin nu plănuiește să viziteze răniții din spitale în momentul de față, potrivit informațiilor transmise de Nexta.

„Președintele Putin nu plănuiește încă o călătorie în zona operațională din Ucraina, nici nu sunt planificate întâlniri cu soldații din spitale”, a declarat Dmitri Peskov.

Amintim că Vladimir Putin susține că trădătorii ruși nu sunt neapărat cei stabiliți în Occident, departe de țara natală, ci oamenii care au o mentalitate occidentală, „o gândire de sclavi.”

„Nu îi judec pe cei cu vile în Miami sau pe Riviera Franceză. Sau pe cine nu se poate descurca fără stridii sau fără foie gras sau așa zisele ”libertăți de gen.” Problema e că ei există mental acolo și nu aici, cu oamenii noștri, cu Rusia.

Bineînțeles că ei (Occidentul, n.red.) vor încerca să parieze pe așa zisa coloană a cincea, pe trădători, pe cei care își câștigă banii aici, dar locuiesc acolo. Când spun locuiesc nu mă refer neapărat la sensul geografic, ci în sensul mentalității lor, a gândirii lor de sclavi.

Orice popor și mai ales poporul rus va putea întotdeauna să deosebească adevărații patrioți de scursori și de trădători și va putea în acest caz doar să îi scuipe ca pe o musculiță care le-a intrat accidental în gură”, a declarat Vladimir Putin, potrivit RIA Novosti.

În prezent, un număr semnificativ de civili ruși protestează împotriva războiului din Ucraina, chiar dacă riscă pedeapsa cu închisoarea, dacă sunt prinși de forțele de ordin. Reamintim că, după ce o jurnalistă a unui important post de televiziune a protestat în direct la televizor, marți, o altă jurnalistă de la un post TV important și-a dat demisia și a fugit urgent din Rusia.

Peskov: Putin is not yet planning a trip to the operation zone in #Ukraine, meetings with fighters in hospitals are also not planned yet pic.twitter.com/axb3Ap9Uk3

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022