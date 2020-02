Engleza este a treia limba cea mai vorbita din lume, imediat dupa mandarina si spaniola. Trebuie sa facem diferenta intre indivizii care vorbesc engleza ca limba materna si cei care o folosesc ca a doua limba. Putem estima ca exista putin peste 1,5 miliarde de persoane care vorbesc engleza in intreaga lume si, dintr-un total de 195 de tari din intreaga lume, exista 67 de natiuni cu limba engleza ca prima limba oficiala. In plus, exista 27 de tari care fac din engleza a doua limba oficiala. Numarul total de persoane care utilizeaza fluent limba engleza este de aproximativ 850 de milioane (342 de milioane de persoane o folosesc ca limba materna si 508 de milioane ca limba secundara).

Si in Romania, tot mai multa lume isi doreste sa vorbeasca cat mai bine limba engleza. Pentru asta, apeleaza la https://www.ilsc.ro/cursuriengleza . ILSC este o scoala cu metode pedagogice inovative. In primul rand, profesorii au o experienta foarte mare in predarea limbilor straine. Metoda de predare nu este cea clasica, intalnita adesea in scoli. Ei aplica dinamismul, iar stilul de invatare este unul interactiv. Fiecare student in

parte conteaza si se monitorizeaza individual progresul cursantilor. Elevii, indiferent de varsta, sunt stimulati sa devina creativi, sa participe activ la ora. Indiferent daca sunt alese cursuri individuale sau de grup, veti avea siguranta ca atentia profesorilor va fi aplicata in egala masura. Invatarea limbii engleze se bazeaza foarte mult pe comunicare astfel incat, dupa doar cateva sedinte, cursantii sa reuseasca sa se exprime fara sa le fie teama. Mediul in care se desfasoara orele este unul modern si placut. Veti avea parte nu doar de o experienta educativa ci si de un loc in care sa va relaxati invatand. ILSC este locul ideal pentru adulti si pentru copii pentru ca aici oamenii sunt incurajati sa persevereze. ILSC constientizeaza faptul ca limbile straine sunt sursa noastra principala de comunicare. Prin intermediul lor ne impartasim ideile si gandurile noastre cu altii. Si exista mii de limbi in intreaga lume! Tarile au propriile lor limbi nationale oficiale, pe langa limbile regionale. Unele limbi sunt vorbite de milioane de oameni, altele doar de cateva mii. Atunci de ce sa invatati totusi engleza? Pentru ca este practicata pe scara larga in lumea corporatista si in sferele culturale dominate de tarile anglo-saxone. Este limba de la Hollywood, a finantelor, comertului international si turismului. Da, este necesar sa invatati aceasta limba!

Astazi, engleza este limba comuna la nivel international. Si exista mai multi factori care fac din aceasta limba o parte esentiala a comunicarii. Doua persoane de nationalitati diferite sunt mai susceptibile sa comunice intre ele in engleza. Vorbirea limbii engleze ii ajuta pe oameni sa pastreze legatura!

Engleza este limba franca prin excelenta!

• Engleza este limba materna a majoritatii oamenilor din Statele Unite (76% din populatie), Regatul Unit (94,8%), Australia (95%), Nou Zeelanda (91,4%), Canada (59,3%) si Irlanda(92,3%).

• Engleza este, de asemenea, cea mai larg predata dintre limbile straine.

• Pe Internet, 80% din datele existente sunt in engleza, la fel si marea majoritate a publicatiilor stiintifice (95%).

• In plus, engleza este una dintre limbile oficiale ale Natiunilor Unite si este limba oficiala a comunicatiilor aeriene si maritime.

• In cele din urma, engleza a devenit, de asemenea, o limba franca: in multe sectoare de activitate, in special probleme internationale sau internationale, este limba preferata pentru comunicarea in lumea profesionala.

Acestea sunt motivele pentru care este necesar sa stapaniti toate subtilitatile pentru a face fata oricarei situatii, fie in cariera profesionala, fie in viata personala.

Engleza este probabil cea mai accesibila limba, datorita prezentei sale largi in cinema, la televizor, in muzica sau pe internet. Engleza este limba Hollywoodului si toata lumea stie ca Hollywood-ul este in Statele Unite. Acolo s-au nascut cele mai mari productii de televiziune, industria de film si muzica. Prin urmare, industria culturala este dominata de limba engleza, iar accesarea acestor lucrari este o modalitate foarte buna de a progresa in limba engleza! In plus, stapanirea acestei limbi ne ofera acces la mii de filme, seriale TV sau emisiuni. Dar si pentru a descoperi alte culturi!

Gramatica engleza este de asemenea mai usor de invatat pentru incepatori in comparatie cu alte limbi straine. Cu toate acestea, pentru a deveni bilingv, nivelul de invatare devine ceva mai complicat pe masura ce progresam. Cel mai eficient mod de a stapani limba engleza este sa cititi mai des reviste, ziare si carti in engleza, sa urmariti programe audiovizuale in engleza … Si sa urmati cursuri la ILSC!

Engleza este o limba esentiala in domeniul educatiei. In mai multe tari, copiii merg la scoli cu predare in limba engleza si sunt incurajati sa o vorbeasca ca a doua limba. In plus, chiar si in tarile in care nu este inclusa ca limba oficiala, precum Olanda sau Suedia, majoritatea programelor de stiinta sau inginerie si cercetare universitara sunt in engleza. Multi studenti fac cursuri in engleza si merg la schimburi internationale. Limba engleza face educatia mai accesibila.

Multi europeni vorbesc engleza! Si veti avea ocazia sa vorbiti in engleza in numeroase situatii, intr-o calatorie sau intr-un cadru profesional, cu oameni de diferite nationalitati europene. O mare parte dintre europeni, a caror limba materna nu este engleza, sunt expuse limbii lui Shakespeare. Prin urmare, stapanirea limbii engleze reprezinta un real atu in viata de zi cu zi si pe piata muncii.

