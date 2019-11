S-a aflat totul. Care este mașina second-hand ideală? Sunt informații extrem de importante pentru sute de mii de conducători auto din România. Mașina ideală de vândut pentru samsari, dar și cea mai dorită de către cumpărători este BMW diesel.

Este vorba despre modelul care a fost fabricat în 2013 și are puțin sub 150.000 de km la bord. Această mașină are un preț de circa 15.000 de euro.

Este vorba despre un studio făcut de către specialiștii de la platforma InspectorAuto.ro. acesta arată că că samsarii au studiat bine piața auto second-hand, iar acum au la vânzare cele mai căutate mașini la mâna a doua în România.

În cadrul studiului au fost analizate cele mai recente 1.000 de anunțuri apărute pe internet și care aveau seria de șasiu trecută în anunț.

