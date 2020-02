„Primii bani i-am câstigat în liceu. S-a făcut un casting la Liceul Lazăr, unde învățam, pentru un film de adolescenți. Am jucat un mic rol în această peliculă a regizorului Geo Saizescu, în care eroul principal era Ștefan Bănică. Eram, prin clasa a X-a cred. Am câștigat 200 de lei și mi-am luat o pereche de cercei de la Magazinul EVA. Eram foarte mândră că mi-am cumparat ceva din munca mea”, a povestit prezentatoarea Tv.

Andreea Esca a câștigat și bani „ilegal” încă din școala generală.

„Ilegal”, câștigam câte 5 lei pe bilet la fiecare spectacol de cântece și poezii pe care îl organizam cu verisoara mea, Alina, încă din școala generala. Invitam toate prietenele și vecinele bunicii la spectacol , iar biletul era 5 lei. Avem un repertoriu bogat pe care îl repetam foarte serios și aveam și costume pe care le schimbam la fiecare apariție. Treabă serioasă. La ” Rugă pentru părinți”, plângea toată adunarea….”, a adăugat Esca.



Primul job al Andreei Esca

Potrivit interviului acordat, Andreea Esca a intrat în lumea televiziunii încă de la 19 ani.

„Primul job l-am avut la 19 ani. Eram studentă în primul an la Jurnalism și m-am angajat la televiziunea SOTI, prima televiziune privată din România. Făceam reportaje ziua, prezentam știri la ora 24 și aveam o emisiune socială săptămânală, împreună cu Lucian Mandruță care se numea „Chestiunea Zilei”.

De la bun inceput am lucrat in televiziune, chiar de cand televiziunea in mediul privat era doar un experiment…. dar am avut norocul sa cunosc profesionisti care m-au invatat , m-au ajutat si m-au sustinut sa evoluez. Si eu la randul meu incerc sa imi ajut colegii mai tineri. As vrea ca si ei sa-si aduca aminte cu placere de mine asa cum imi aduc eu aminte de oamenii alaturi de care am lucrat la inceput”, a mai povestit Andreea Esca.