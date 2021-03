Când vom scăpa de pandemie? Florin Cîțu a tocmai a oferit data exactă

Florin Cîţu a explicat recent că obiectivul rămâne ca până la finalul lunii septembrie să fie vaccinaţi 10,4 milioane de români. Această crifră reprezintă un procent de 70% din populaţia activă.

„Obiectivul rămâne în continuare ca, până la sfârşitul lunii septembrie, să vaccinăm 10,4 milioane de români. Asta înseamnă 70% din populaţia activă”, a declarat marți premierul.

Avem nevoie ca toată lumea să se vaccineze

„Încercăm în continuare ca dozele pe care le avem să fie programate ca să nu existe niciun loc liber. Eu m-am supărat acum o săptămână când am văzut că existau la Timişoara 20.000 de locuri libere şi cereau vaccin. Nu se poate aşa ceva. Nu trebuie să avem astfel de sincope. Avem nevoie ca toată lumea să se vaccineze şi să avem locuri libere, oamenii să se programeze pentru toate locurile.

Când va ajunge România la imunizarea în masă

Astfel, specialiștii sunt de părere că procentul de 70% ar asigura imunizarea în masă a populației.

„Acum un an de zile intram în stare de urgență și am trecut prin această perioadă pentru că am reușit să investim. Provocarea pentru fiecare demnitar a fost să ținem oamenii sănătoși, iar dacă reușești asta, atunci ai o economie puternică.

Investim, producem, ca să putem să avem resurse pentru sănătate. Dacă vrem să păstrăm economia deschisă, depinde doar de noi. Economia merge în direcția în care ne dorim cu toții și nu sunt adeptul unor restricții dure.

Campania de vaccinare merge bine, pentru dozele pe care le avem până acum. De fiecare dată când a apărut posibilitatea suplimentării dozelor noi am acceptat.

