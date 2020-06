Când vine marele cutremur în România? Un fost senator trage semnalul de alarmă

Nu mulți dintre noi am prins marele cutremur din 1977, dar toți am văzut imagini sau am fost zguduiți de dezvăluirile incredibile făcute de cei care au fost martorii acelui dezastru. Acum, un fost senator a tras un semnal de alarmă și a indicat momentul la care un nou seism s-ar putea produce.