Nu mai trebuie amintit că banana este o sursă excelentă de vitamina B6 și, deși nu este asociată cu vitamina C, o banană de mărime medie oferă 10% din aportul zilnic recomandat de vitamina C, scrie Times of India.

Este una dintre cele mai bune surse de potasiu și, datorită conținutului său de fibre, poate ajuta digestia și poate preveni problemele gastro-intestinale. Cel mai important este însă că bananele conțin trei zaharuri naturale: zaharoză, fructoză și glucoză, care oferă o sursă de energie, fără grăsimi și colesterol.

Creștere rapidă a zahărului din sânge

Deși este lăudată la superlativ pentru beneficiile sale asupra sănătății și nutriției, banana conține 25% zahăr. Deși zaharurile sunt naturale, atunci când sunt asociate cu natura moderat acidă a bananelor, vor duce la o creștere rapidă a zahărului din sânge. Acest lucru va face să ne simțim mai obosiți și mai flămânzi. Un aport mai mare de zahăr poate provoca, după cum se știe, poftă mai mare de mâncare.

Cum puteți combina bananele

Asta nu înseamnă că bananele trebuie evitate. Ele sunt sănătoase și foarte bune pentru organism, dar este nevoie și de alți macronutrienți pentru a completa acest fruct, astfel încât să aveți suficientă energie, iar nivelul zahărului din sânge să revină la normal. Trebuie doar să vă asigurați că puteți combina aceste fructe cu altceva, cum ar fi un pahar de lapte, unt de arahide sau cu un ou fiert.

Alegerea perfectă pentru micul dejun

O combinație ideală pentru micul dejun este următoarea: puneți lapte și ovăz într-un blender, timp de un minut. Adăugați câteva felii de banană, puțină cafea și zahăr în blender și amestecați totul. Odată ce amestecul este omogen, este gata de servit. Îl puteți pudra cu cacao pentru un gust mai intens.