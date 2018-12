Lista canalelor 4K pe care românii le pot recepționa GRATIS. Abonații acestui operator au un avantaj

Televiziunile din România nu s-au grăbit să adopte formatul HD, iar ţara noastră era în 2015 singura din Uniunea Europeană care nu realizase trecerea la televiziunea digitală terestră. Televizoarele 4K sunt pe piaţă de ani buni, iar preţul lor este accesibil în prezent. Dacă în ţări precum Japonia a început deja emisia în format 8K, în România postul naţional de televiune se pregăteşte să treacă la HD, nu la 4K, în 2019.

România are însă un post 4K. Acesta a fost lansat de cel mai mare operator de cablu şi TV din ţara noastră RCS&RDS|Digi. Postul poate fi recepţionat gratis de abonaţi, însă va costa 5 lei începând de la 1 februarie.

Cei care au televizoare 4K şi vor mai multe canale în acest format pot apela la o antenă satelit sau se pot abona la serviciul de televiziune prin satelit al Orange, liderul pieţei locale telecom.

Listă canale 4K (UHD) disponibile pes atelitul SES Astra 19,20E (est), disponibile în sistem „free to air” (gratuit):

Cum te conectezi la sateliţiEle pot fi recepţionate de oricine are antenă de satelit conectată la Astra 19,20E. De asemenea, canalele 4K de pe satelitul Astra 19,20E pot fi recepţionate de abonaţii Orange TV care achiziţionează kitul extra canale (dual LNB), care le dă acces şi la conţinutul de pe Astra 19,20E. Fără acesta, abonaţii au acces doar la pachetele de programe de pe satelitul SES Astra 5B 31.5°E. Aici mai multe detalii despre serviciu extra canale de la Orange, inclusiv preţ.

Cea mai simplă metodă de te conecta la sateliţi este utilizarea unui motor HH, care are un preţ de 200 lei. Antena satelit are un preţ de 75 lei, un LNB (amplificator şi convertor ) costă 25 lei, iar un receiver DVB-S2, 200 de lei. Acesta nu mai este necesar dacă televizorul include un tuner DVB-S2. Mai este nevoie de cablu coaxial şi conectori. Motorul HH va roti automat antena pe satelitul selectat din telecomanda receptorului. „Odată instalat kitul de recepţie prin satelit, consumatorul are acces la o multitudine de canale. Cea mai mare paletă de canale FTA se găseşte la poziţia orbitală 19,2 grade est dintre care 58 sunt HD şi 6 Ultra HD sau 4K. Sunt disponibile peste 150 de canale de audienţă generală cum ar fi Das Erste HD, Pro Sieben, ORf, Sat1, RTL, ZDF şi alte canale disponibile în diferite limbi europene. De asemenea, sunt disponibile câteva dintre cele mai populare canale din Europa care oferă conţinut pentru copii, educaţional, sportiv, muzical, cum ar fi Eurosport 1 Germany, BBC World News, KIKA, Fashion 4K, Euronews, Al Jazeera, Bloomberg, CNBC Europe şi canalele grupului Sky“, a adăugat Ursoi. Trebuie spus că doar câteva canale româneşti sunt libere la transmisie prin satelit precum Pro TV Internaţional, TVR Internaţional, Realitatea TV, Etno TV, Taraf TV, Favorit TV, Nasul TV.

SES este liderul operatorilor de sateliţi la nivel mondial, cu o flotă de peste 70 de sateliţi, dispuşi pe două orbite diferite: Orbită Geostaţionară (GEO) şi Orbită Medie (MEO). S

ES furnizează unui spectru larg de clienţi servicii globale de distribuţie video şi conexiune de date prin intermediul a două divizii de business: SES Video şi SES Networks. Serviciile SES Video ajung în peste 351 de milioane de locuinţe la nivel mondial, prin intermediul platformelor DTH sau cablu, reţele digital terestre sau IPTV.

Portofoliul SES Video include MX1, lider mondial care oferă o suită completă de servicii media inovatoare pentru distribuţie liniară şi digitală, şi sistemul de sateliţi ASTRA, care deţine cea mai acoperire DTH din Europa.