Liderul AUR, George Simion, a declarat că, indiferent de funcția pe care o va ocupa în viitor, îl va numi pe Călin Georgescu într-o poziție de conducere în statul român.

La fel de ferm, Victor Ponta, fost prim-ministru și candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat că, în cazul în care va câștiga scrutinul, îl va grația pe Călin Georgescu.

„Uite, eu am făcut cea mai controversată declarație, am văzut, m-a atacat toată lumea, înseamnă că am zis ceva important.

Când am zis, în primul rând: «Eu vă garantez, cu Victor Ponta președinte, nu doar că-l voi grația pe Călin Georgescu sau pe altcineva, nu se vor mai face dosare politice»”, a afirmat el.