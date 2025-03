Călin Georgescu a spus că poporul român trebuie să trăiască în fericire, să aibă un trai demn și să meargă pe stradă cu zâmbetul pe buze. Georgescu încurajează revenirea la valorile autentice, considerând că muncind pământul propriu, românii pot deveni independenți din punct de vedere economic.

El susține că România are toate resursele necesare pentru a-și produce singură hrana, eliminând astfel dependența de importuri. În mesajul său, își exprimă convingerea că țara poate atinge prosperitatea printr-o administrație responsabilă și prin valorificarea resurselor naționale.

De asemenea, acesta a subliniat că este „împotriva sistemului oligarhic” și susține democrația, libertatea și fericirea.

„Nu pot opri acest val. Este imposibil. Fiindcă pur și simplu nu îl pot înlocui pe Dumnezeu. Exact asta își doresc. Am spus foarte clar. (…) Sunt împotriva sistemului oligarhic. Sunt absolut anti-woke. Sunt doar pentru democrație, poporul meu și libertate și fericire. Oamenii, vreau să-i vad râzând pe stradă. Să danseze, să fie liberi. Să muncească pentru pământul lor. Care-i problema dacă fac asta? Care-i problema dacă refuz să accept mâncarea de plastic din supermarket, să o primesc în România? Vreau să-mi produc propria hrană în România.

Vreau să produc propria energie în România. Nu vreau să import energia. Apropo, de ce trebuie să import energia? Acestea sunt principalele mele subiecte. Care-i problema dacă am spus că vreau să nutresc economia internă? Care e problema când am spus că vreau 80% bănci românești și 20% bănci străine? Unde-i problema când am spus că vreau să sprijin moneda națională și refuz să adopt euro sau dolar?”, a transmis acesta în videoclipul publicat pe TikTok.