În timpul campaniei, desfășurată preponderent pe rețelele de socializare, Călin Georgescu a respins acuzațiile privind o posibilă influență rusă în succesul său, calificând aceste afirmații drept „minciuni”.

Liderul politic a declarat că nu colaborează decât cu poporul român, respingând raportul serviciilor de informații românești care indică o campanie masivă de promovare a sa pe TikTok, orchestrată de un așa-zis „actor de stat”. Georgescu a descris instituțiile de informații din România drept „agenții de neinteligență” și a susținut că acuzațiile împotriva sa reflectă frica celor care apără sistemul actual.

Întrebat despre angajamentul Uniunii Europene de a sprijini Ucraina „atâta timp cât va fi nevoie”, Georgescu a răspuns categoric negativ, declarând că, sub conducerea sa, România nu va mai susține vecinul său estic. El a precizat că toate formele de sprijin vor înceta, subliniind că prioritatea sa este îngrijirea problemelor interne ale României.

România are propriile dificultăți care necesită atenție imediată, a mai spus el. Liderul prezidențial a transmis clar că România, membră a UE și NATO, își va redefini politica externă pentru a reflecta mai bine nevoile interne.

„Sunt de acord doar că trebuie să am grijă de poporul meu. Nu vreau să-mi implic poporul. (…) Zero. Totul se oprește. Trebuie să am grijă doar de poporul meu. Avem și noi o mulțime de probleme”, a subliniat Georgescu, într-un interviu pentru BBC.