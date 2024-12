Traian Băsescu spune că documentele prezentate în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) au fost produse „pe genunchi, în mare viteză”. În opinia sa, nivelul de cunoaștere al Serviciilor Secrete românești nu este „grozav”, având în vedere prezența unor formulări precum „se pare că” în documentele declasificate, ceea ce sugerează un nivel de incertitudine, în loc de o prezentare „în mod precis” a situației.

Băsescu nu știe dacă declasificarea a fost o decizie bună, deoarece documentele declasificate, care au fost puse pe masa CSAT, relevă nu doar metoda de combatere, dar și nivelul de cunoaștere al structurilor românești, care nu este unul deosebit.

Potrivit spuselor sale, multe dintre formulările întâlnite în documente, cum ar fi „se pare că”, duc la confuzie, iar documentele nu spun cu exactitate ce s-a întâmplat, ci doar presupun ce s-ar fi întâmplat. Documentele sunt doar fragmente de informații de la diverse instituții.

Fostul președinte al României crede că trebuie să adune informațiile „secretariatul CSAT-ului”.

Mai ales că sunt destule formulări de genul ‘se pare că’ și se creează doar confuzie pentru că nu știu niște documente care se spună în mod precis ce s-a întâmplat, ci sunt documente care presupun ce s-a întâmplat. Trebuie să ne întrebăm de ce am ajuns aici, de ce am ajuns ca instituțiile statului să nu lucreze coordonat?

Președintele României, Klaus Iohannis, a fost de acord să fie făcute publice, conform legii, informațiile prezentate de Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Ministerul Afacerilor Interne în cadrul ședinței CSAT din 28 noiembrie 2024, la cererea instituțiilor care le-au emis.

Călin Georgescu este convins că desecretizarea documentelor din ședința CSAT reprezintă o încercare a statului român de a-l opri prin orice mijloace să devine șeful statului. Această acțiune demonstrează faptul că, deși CSAT-ul nu a fost convocat frecvent, acum este convocat pentru a împiedica un candidat și a opri poporul român să participe la alegerile prezidențiale.

Deși dreptatea oamenilor poate fi diferită de dreptatea divină, poporul român s-a trezit și a început să conștientizeze, iar acest lucru va ajuta la recuperarea țării. El consideră că, în ciuda panicii și a minciunii, adevărul va ieși la iveală, iar românii au răbdare.

„Este o disperare masivă a sistemului. Cred că este pentru prima oară în lume când se încearcă o acțiune a statului împotriva unui candidat prin orice mijloace ca să fie oprit. Desecretizarea poate ar fi trebuit să fie, poate, mă gândesc, la câți bani s-au cheltuit pe toate călătoriile domnului Iohannis, pe banii statului, care erau de fapt excursii și multe altele de acest gen.

Însă, în orice caz, demonstrează din plin următorul lucru -ca să convoci CSAT-ul, mă rog, nu știu în ce măsură după foarte mult timp pentru că nu l-au convocat mai deloc sau când l-au convocat l-au convocat doar pentru înțelegerea lor (doar pentru Ucraina – n.r.), eu asta am vrut să spun.

Îl convoacă pentru un candidat care nu are voie să intre, de fapt, poporul român nu are voie să intre în aceste alegeri să câștige. Este o disperare masivă a sistemului care mă face să vă spun, dincolo de altceva, că situația e în felul următor: Vedeți, dreptatea lui Dumnezeu nu coincide cu dreptatea oamenilor. Eu asta nu înțeleg. E foarte important ce am spus, pentru că poporul român s-a trezit. În primul s-a trezit în conștiință.

Este o trezire formidabilă, iar faptul că sistemul este în această panică ne ajută și ajută poporul român să-și ia țara înapoi. Pentru că panica nu aduce nimic. Vedeți, minciuna se grăbește. Adevărul are răbdare. Și poporul român are răbdare”, a declarat el în cadrul unei intervenții TV.