Cei trei, recunoscuți pentru legăturile lor cu grupuri extremiste și rețele de mercenari, s-au întâlnit într-un loc izolat sâmbătă, 7 decembrie 2024. La doar câteva ore după această reuniune, Horațiu Potra a fost capturat de autorități, fiind surprins transportând un adevărat arsenal în mașină, în timp ce se îndrepta spre Capitală.

Camerele de supraveghere instalate pe drumul județean 101C, care duce spre herghelia Jbara Horses din Ciolpani, deținută de un cetățean sirian, au surprins sosirea celor trei într-un interval de numai două minute, conform imaginilor difuzate de Antena 3. La ora 10:49, automobilul condus de Horațiu Potra este filmat intrând pe drumul ce duce către fermă.

La ora 10:51, la doar două minute după sosirea lui Horațiu Potra, camerele de supraveghere au înregistrat și intrarea mașinii lui Călin Georgescu, urmată îndeaproape de vehiculul lui Eugen Sechila, conform imaginilor prezentate de postul TV.

Sincronizarea precisă indică o întâlnire premeditată, desfășurată într-un loc izolat, la care au participat trei dintre cele mai controversate personaje ale momentului.

„Eu nu-mi aduc aminte de așa ceva (o întâlnire alături de Potra și Sechila – n.r.).

Am fost la multe locuri, dar nu știu ce să vă spun acolo la ferma respectivă, unde care spuneți, dacă este această fermă acolo, am fost, am filmat, am afirmat și m-am antrenat de foarte mult la călărie, asta este, este o fermă de cai”, a declarat Călin Georgescu marți, la Realitatea Plus.