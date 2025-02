Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a lansat, marți seară, critici dure la adresa Curții Constituționale. În cadrul unei emisiuni televizate, Antonescu a afirmat că CCR riscă să devină o „instanță de tip iranian” din cauza modului în care decide dacă o persoană poate sau nu să candideze.

El a subliniat că dorește o competiție electorală echitabilă, în care să fie acceptate candidaturile lui Călin Georgescu, Diana Șoșoacă și George Simion, pentru a oferi cetățenilor posibilitatea de a-și exprima opțiunile în mod democratic.

În cadrul intervenției sale la Aleph News, Crin Antonescu a abordat cu o critică severă comportamentul Curții Constituționale, susținând că aceasta ar putea transforma procesul electoral într-un sistem autoritar, asemănător cu cel din Iran.

Antonescu a făcut referire la modul în care CCR evaluează candidaturile și a subliniat că este periculos ca instanța să își bazeze deciziile pe declarații politice sau pe opinii care nu au legătură cu legea.

„Se pune problema următoare: dacă în decursul timpului, de când a apărut doamna Șoșoacă în viața noastră, o persoană pe care eu o consider inteligentă, să știți, dar asta nu are importanță, vreau să știți că nu are nicio scuză, din momentul în care a apărut în viața publică și până la această candidatură ar fi existat motive pentru scoaterea în afara legii a unui partid al cărui conducător vorbește și face astfel de lucruri”, a explicat Antonescu.