În timpul emisiunii Culisele statului paralel cu Anca Alexandrescu la Realitatea Plus, Călin Georgescu a clarificat afirmațiile făcute anterior privind desființarea partidelor politice din România.

Acesta a explicat că nu intenționează să elimine partidele, ci că, dacă va ajunge președinte, acestea vor fi obligate să asculte dorințele cetățenilor.

Georgescu a subliniat importanța stabilității politice și a asigurării unei democrații participative, în care voința poporului va juca un rol central în deciziile politice. După data de 8, lucrurile se vor liniști, a afirmat el, indicând o schimbare în felul în care partidele vor răspunde solicitărilor românilor.

Georgescu a menționat că orice decizie ar trebui să fie discutată și analizată astfel încât să se ajungă la un consens benefic pentru toți cetățenii.

Referindu-se la rolul majorității parlamentare, el a precizat că aceasta va trebui să propună primul ministru, iar alegerea acestuia va depinde de calitățile morale și profesionale ale persoanei desemnate, în concordanță cu programul de țară centrat pe aspecte fundamentale precum hrana, apa și energia. Georgescu a adăugat că va fi pentru prima dată când partidele politice vor trebui să asculte activ de solicitările poporului român, iar cetățenii vor deveni observatori principali ai proceselor politice, printr-o democrație participativă.

Da (n.r. a fost o metaforă), adică partidele vor trebui să țină cont zilnic de părerea românilor. Ele se vor supune dorinței poporului român, despre asta spun. Nu se întâmplă acum, dar după data de 8, lucrurile se vor liniști„, a declarat Călin Georgescu, la Realitatea Plus .

Din acest motiv am avut această poziție, că ar fi prima oară, în care partidele politice vor asculta de solicitarea poporului român, despre asta vorbesc. Atunci, automat, poporul român prin democrația participativă va fi observatorul principal a tot ceea ce se întâmplă în fiecare zi.

Călin Georgescu a comentat și alianța PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități, considerând-o un proces de dezintegrare și dezumanizare a societății românești. În viziunea sa, partidul său este poporul român, iar în viitor, cetățenii vor fi constant consultați în privința direcției țării. Georgescu a adus în discuție și o întâmplare personală de la alegerile parlamentare, când a fost martorul unui incident violent în care o jurnalistă a fost agresată de colegii săi.

Acest incident, în opinia sa, reflectă starea politică și socială actuală. Poporul român s-a trezit în conștiință, a conchis el, subliniind importanța conștientizării și mobilizării cetățenilor în fața dificultăților, declarațiile au fost făcute pe 4 decembrie 2024, în cadrul emisiunii Digi24.

„Eu am spus că partidul meu este poporul român. Asta înseamnă democrație participativă, poporul îl voi consulta și îl voi chema să participe la binele țării. Va fi consultat prin dialog permanent, pentru ca toată lumea să înțeleagă că suntem interesați pentru binele nostru comun. Ce se întâmplă astăzi este un proces intensiv de dezintegrare, dezumanizare.

Aș dori să vă spun un eveniment pe care l-am trăit personal. La alegerile parlamentare, la care m-am dus să votez, am intrat în spațiul rezervat la o școală din Mogoșoaia, erau strânși într-un loc organizat toată presa, 20-25 de persoane. Am luat buletinul de vot ca să intru în cabină și, în momentul acela, o ziaristă a făcut câțiva pași dincolo de grupul rezervat presei. În acel moment a fost trântită atât de brutal jos de colegii ei, încât a trebuit să văd dacă a ridicat-o cineva. M-am dus să o ridic, am ridicat-o, și chiar în situația aceasta nu a venit nimeni să o ajute.

Vedeți unde ne-a adus toată această situație, iar de aceea poporul român s-a trezit în conștiință. Faptul că a luptat să devină conștient este cel mai mare atu al poporului român demn și nobil. Ei vor simplu organizarea acestor acțiuni numai spre interesul politicii de partid, ori acest lucru este spre final. Ceea ce nu se înțelege este că această campanie, pe care n-am declarat-o ca fiind o campanie ci ca pe o lucrare unii cu alții și noi cu Dumnezeu, pentru că și răul este necesar.”, a spus Călin Georgescu la Digi24, miercuri seara, 4 decembrie 2024.