Adrian Cioroianu l-a criticat dur pe Călin Georgescu, după ce acesta a devenit favorit în cursa pentru președinția României. La scurt timp, au apărut declarații ale lui Georgescu în care susținea că România ar putea părăsi NATO dacă termenii alianței nu vor fi considerați favorabili pentru țara noastră.

Istoricul a afirmat că cel mai mare pericol este reprezentat de populismul care se adresează oamenilor nemulțumiți și cu educație modestă, care se simt persecutați de stat.

Unui om care are impresia că nu este protejat, că este exploatat și că statul își bate joc de el e cam greu să îl convingi că noi traversăm cea mai bună perioadă, dar vine altul și spune că Stai puțin că e un complot internațional, că voia Domnului ar fi să trăim cu lapte și miere, NATO, SUA. Genul ăsta de discurs mie mi se pare periculos câtă vreme eu fac parte dintr-o generație care mi-am dorit intrarea în orbita Occidentală”, a declarat el în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, moderară de Denise Rifai.

Cât despre votul obținut de Georgescu, Adrian Cioroianu a declarat că acesta se datorează manipulării.

Istoricul a explicat că cei care experimentează cu România nu au neapărat o problemă cu țara, ci cu sistemul din care aceasta face parte, mai exact, NATO și Uniunea Europeană. În acest context, Adrian Cioroianu a subliniat că anumite state, precum Rusia, consideră UE și NATO drept amenințări și, de aceea, încearcă să provoace tulburări la granițele unor țări precum România.

În ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, istoricul l-a catalogat drept un populist care nu are cunoștințe de istorie. Ela adăugat că astfel de oameni nu discută cu cei care pot să îi contrazică, ci doar cu cei care îi ascultă fără a pune întrebări.

„Cine experimentează pe noi nu are neapărat o treabă cu România, ci cu sistemul din care facem parte. Nu cred că investește cineva doar de dragul României, dar investește știind că România e parte a unui ansamblu care se cheamă NATO, UE și de ce să nu bag eu bățul prin gard și să stric o jucărie cum e UE. Sunt țări cum e Rusia, care consideră că UE sau NATO sunt amenințări și în contextul ăsta încearcă tot felul de trăznăi la granițele unor țări cum e România. (…) Chiar vreți să vorbim numai de acest personaj?

Îl consider un populist care habar nu are de istorie. Amestecul lui de economie mistică pe mine nu mă impresionează și nu am avut ocazia să îl întâlnesc, dar dacă l-aș întâlni i-aș spune că e un farseur. Oamenii de genul ăsta nu stau de vorbă cu oameni care pot să îl contrazică, ci numai cu oameni care stau gură-cască”, a spus el.