Fostul candidat la prezidențialele din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a lansat un atac vehement împotriva președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmând că acesta este „singurul conducător al Europei”, pentru că „orice cere i se oferă”. Georgescu a criticat în termeni duri politica Uniunii Europene de sprijinire a Ucrainei în contextul invaziei rusești, considerând că această atitudine subminează interesele României și ale regiunii.

„Singurul conducător al Europei azi e Zelenski, orice cere i se oferă, aici e marea problemă pe care eu n-am cum s-o recunosc.

În plus ați văzut că Orban se opune sancțiunilor dacă nu lasă liber tranzitul de gaz. În plus, ce zice Trump de Canada, de Groenlanda, de canalul Panama, de palestinieni, toate astea ne arată că politica mare se face prin inovație, prin îndrăzneală și prin negociere, dacă n-ai nimic din toate astea, nu exiști, or eu nu am de gând să stau plecat niciodată pentru că ar fi o rupere a liniei neamului.

Când voi pleca din această lume, voi fi în compania strămoșilor mei fără a-mi fi rușine să mă întâlnesc cu ei”, a spus Călin Georgescu la Realitatea Plus, adăugând că Europa trebuie să fie mai atentă la realitățile geopolitice și să ia măsuri mai pragmatice.