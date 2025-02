Ingrid Mocanu cere CCR să reia turul doi al alegerilor prezidențiale

Avocata lui Călin Georgescu, Ingrid Mocanu, a solicitat Curții Constituționale (CCR) să se întrunească de urgență și să reanalizeze situația privind turul doi al alegerilor prezidențiale. Aceasta a invocat decizii ale Comisiei de la Veneția și a argumentat că probele necesare ar fi trebuit prezentate anterior, nu ulterior.

Mocanu a explicat că, în opinia sa, soluția ar fi organizarea unei întâlniri ad-hoc a CCR. Avocata a subliniat că există deja o cerere de revizuire depusă, iar o decizie rapidă ar fi necesară pentru a valida din nou turul doi.

„Comisia de la Veneția a spus același lucru. Nu trebuie să ne fie prezentate probe acum, trebuiau să fie prezentate probe la momentul la care s-a dispus soluția. Și atunci, pentru că nu au fost prezentate, nemaivând acum ce să se mai prezinte – că noi nu venim post-factum, după ce cineva este trimis la pușcărie, și spunem <<Și acum să vă arătăm probele>>. Nu, soluția ar fi ca acest CCR să facă o întâlnire ad-hoc – cum s-a făcut pentru Hotărârea 32 – pentru că este depusă deja o cerere de revizuire. Luni dimineață, mâine adică, având în vedere acest discurs pe care l-au văzut – și dl Ciolacu crede la fel – să se întâlnească și să dispună revenirea la turul 2. Adică să valideze – pentru că ei au validat odată turul 1. Să spună Hotărârea 31 era cea mai bună”, a declarat avocata Ingrid Mocanu la Realitatea PLUS.

Marcel Ciolacu: „Nu sunt îndreptățit să comentez din punct de vedere juridic”

Întrebat despre existența unor probe concrete care să justifice eliminarea lui Călin Georgescu din cursa prezidențială, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a evitat să facă declarații pe fondul cauzei. Acesta a precizat că nu are o funcție care să îi permită comentarii juridice și că opiniile sale sunt de natură politică.

„Nu sunt cel îndreptățit să răspund la această întrebare. Nu sunt nici îndreptățit să fac publice mai multe informații. Așa funcționează un stat de drept. Eu nu sunt magistrat, nici judecător, nici procuror, nici membru al CCR, nici membru la BEC. Eu am spus o părere politică. Nu am vorbit pe scenă din poziția de prim-ministru, am vorbit din funcția de președinte al PSD”, a declarat Marcel Ciolacu, după Congresul extraordinar al partidului.

Liderul PSD a subliniat că situația a generat tensiuni în societate și că sunt necesare clarificări rapide pentru a evita o divizare a opiniei publice. Acesta a afirmat că „adevărul trebuie spus cât mai repede”, subliniind că este important ca deciziile luate să fie explicate în mod transparent pentru a preveni escaladarea conflictelor din spațiul public.