Nicușor Dan, primarul Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale din acest an, a calificat anularea alegerilor drept „un eșec al statului”. Într-un interviu acordat duminică seară la Antena 3 CNN, el a declarat că instituțiile statului trebuie să clarifice situația, adăugând că „a fost o influență a Rusiei” și că „oamenii l-au folosit pe Călin Georgescu pentru a da o palmă clasei politice”.

Nicușor Dan a susținut că anularea alegerilor reprezintă un eșec al instituțiilor statului și că oamenii au dreptate să ceară clarificări privind motivele și rezultatele anchetelor.

El a subliniat necesitatea ca instituțiile să acționeze rapid pentru a menține încrederea publicului, procesul electoral fiind fundamental pentru democrație.

Referindu-se la campania lui Călin Georgescu, Nicușor Dan a atras atenția asupra surselor de finanțare și transparenței.

„Sunt informații pe care nu le am și poate că premierul, fiind parte a CSAT, poate că are niște informații. Eu cred că data trebuia fixată în funcție de răspunsul autorităților la întrebarea „când vom lămuri rezultatul alegerilor”, pentru că, în opinia mea, și pentru susținătorii lui Călin Georgescu sau acestui curent populist izolaționist, e important ca la începutul campaniei să știe dacă are dreptul să candideze, adică să nu se apuce să strângă semnături degeaba. E cel mai important când începem campania să știm că am închis situația. Depinde de informațiile, de analiza completă pe care instituțiile trebuie să ni le dea. Pentru moment, măsura anulării a fost justificată de o chestiune financiară, în sensul că avem un candidat care a declarat zero lei și am văzut oameni plătiți cu sute de mii de euro care i-au făcut campanie, am văzut multe filmulețe care știm că costă și tocmai ăsta e răspunsul, să lămurim cât a costat această campanie”, a mai adăugat Dan.