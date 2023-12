Toți românii vor avea o semnătură digitală

Autoritatea pentru Digitalizarea României și Ministerul Comunicațiilor pregătesc lansarea unei extensii a proiectului ROeID care să permită alocarea acestor semnături digitale.

Practic cele trei firme din România care astăzi încasează peste 50 milioane de euro pe an vor rămâne fără șansa de a jupui românii.

Platforma ROeID este deja funcțională și permite oricărui român să se conecteze la serviciile digitale ale statului doar pe baza de buletin, pașaport și identificare facială.

Alocarea de semnături electronice digitale ar fi un pas înainte in oferirea de servicii complete cetățenilor români oriunde s-ar afla ei.

Întrebat despre acest proiect Dragoș Vlad, președintele ADR a răspuns: ”Este o intenție de a continua proiectele pe care le avem deja implementate, cum ar fi Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID, cu aplicația mobilă ROeID. Următorul pas firesc este întărirea lanțului de încredere din punct de vedere al Regulamentului 910 (eIDAS), căruia i se poate asocia semnătura digitală. Va fi integrat in platforma ROeID”.

Președintele ADR a confirmat că proiectul va fi finanțat din fonduri europene

”Căutăm finanțare în actualul program european PoCIDIF componente de finanțare, urmând să pregătim toată documentația necesară obținerii finanțării”, a mai spus Dragoș Vlad.

România are alocate peste 4 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii digitale in următorii 5 ani si are șansa de a deveni un model regional de dezvoltare in domeniul serviciilor digitale.

ROeID este soluția Single Sign-On (SSO) a României pentru interacțiunile digitale ale cetățenilor cu administrația, prin care pot fi generate și administrate identitățile digitale ale tuturor cetățenilor români. ROeID permite accesarea centralizată, simplă şi fără efort, a tuturor serviciilor publice digitale printr-o aplicaţie mobilă – fără să fie nevoie de utilizarea, respectiv memorarea, mai multor conturi şi parole diferite.

Aplicaţia mobilă ROeID este ROeID este livrabilul proiectului “Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală”, implementat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin intermediul căreia cetățenii români pot solicita activarea pe propriul telefon mobil inteligent a identității digitale.

Aplicația mobilă ROeID este gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, fiind disponibilă pentru descărcare în magazinele de aplicații Apple și Google.