Autoritățile române depun eforturi pentru a convinge Comisia Europeană să amâne închiderea centralelor pe cărbune, argumentând că acestea „ne-au salvat” în momentele de stres ale sistemului energetic, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, joi, 13 martie.

Conform calendarului asumat de România, ar trebui închise capacități de 1.785 MW din centralele pe cărbune. Acest lucru ar implica trecerea în rezervă a șase grupuri de la CE Oltenia, închiderea celor două grupuri ale Electrocentrale Craiova, precum și a centralei de la Govora.

„Potrivit calendarului la care România s-a angajat, ar trebui închide capacităţi de 1.785 MW centrale pe cărbune. La CE Oltenia, de exepluc, sunt 6 grupuri astăzi şi ar trebui să treacă în rezervă la disponibilizarea DEN, în plus, ar trebui închise cele 2 grupuri ale Electrocentrale Craiova, plus Govopra, ceea ce noi nu putem face. Am lăsa Craiova, Râmnicu Vâlcea în frig la iarnă”, a avertizat Burduja, subliniind că România nu își poate permite un astfel de scenariu.