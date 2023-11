În cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, difuzată sâmbătă, vicepreședintele PNL, Sebastian Burduja, a fost întrebat dacă revenirea la doctrina „Prin noi înșine” reprezintă primul pas făcut de PNL în direcția distanțării de PSD.

”Ne-am regăsit doctrina, poate n-am pierdut-o niciodată. Totuşi, PNL, când a luat decizii de a intra la guvernare, de a rămâne la guvernare, s-a gândit în primul rând la ce-i mai bine pentru România. Cel mai simplu era ca atunci când s-a desfăcut alianţa cu USR să spunem: ”Nicio problemă, ne luăm jucăriile, hai, Parlament, dă-ne Guvern, noi stăm în opoziţie!”. La PSD am văzut asta de foarte multe ori: s-au pus în opoziţie cu un an înainte de alegeri şi apoi au ras aproape tot. PNL nu a fugit niciodată de răspundere”, a spus Sebastian Burduja.

Acesta a mai fost întrebat dacă s-a simţit mai comod alături de PSD sau USR la guvernare și a spus: ”M-aş simţi mai comod alături de un partener care face lucrurile să se întâmple pentru România. Aşa cum a fost USR în guvernarea cu PNL versus guvernarea cu PSD, categoric guvernarea în care suntem azi şi cea condusă de domnul Ciucă la vremea respectivă au fost guvernări mult mai performante. Pentru cetăţeanul de rând contează ce faci. Reuşeşti, la finalul zilei, să spui: am adoptat o ordonanţă de urgenţă, am adoptat o hotărâre de guvern, am avansat un mare proiect de infrastructură”.

Sebastian Burduja a precizat că PNL trebuie să decidă dacă va continua alături de PSD sau va reveni la o alianţă cu USR după alegerile din 2024.

”Numai partidul va da acest răspuns. Întotdeauna e mai uşor să ai o alianţă de dreapta, ideologic vorbind, există o compatibilitate mai mare. În acelaşi timp, nu întotdeauna contează asta. Eu am cel mai bun exemplu de la Sectorul 1. În 2020, noi am susţinut candidatul altui partid (pe Clotilde Armand – n.r.), am gândit că suntem aliniaţi din punct de vedere ideologic, după care, din momentul în care dânsa s-a aşezat pe scaunul de primar, uşa pentru orice discuţie cu PNL a fost închisă. Şi iată că sunt colegi ai doamnei primar, din partidul dânsei, care spun: ”Un primar care nu-şi asigură o majoritate în Consiliul Local n-ar trebui să fie primar pentru că nu poate face nimic”. O spun şi domnul Bolojan, şi domnul Boc. Trebuie să ai capacitate de dialog”, a conchis Burduja.

A fumat marijuana?

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirmă că nu a simțit niciodată tentația de a fuma marijuana, chiar dacă a locuit o perioadă în SUA, unde ar fi avut oportunitatea să încerce.

Liberalul a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă a fumat marijuana și a spus: ”Niciodată. Şi la Stanford, şi la Harvard aş fi putut face asta de foarte multe ori, dar nu m-a tentat niciodată. Şi chiar m-am întrebat care a fost secretul în creşterea mea. Cred că a fost vorba de o anumită disciplină în familie, să nu fac paşi greşiţi”.

Sebastian Burduja a studiat la Universitatea Stanford din Statele Unite, continuându-și formarea la Universitatea Harvard, unde a absolvit două programe de masterat simultan: un MBA la Harvard Business School și un MPP la Harvard Kennedy School of Government.

În aprilie 2016, a fost ales președinte al partidului Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT). În 2019, PACT a fuzionat cu PNL, iar Sebastian Burduja a devenit vicepreședinte PNL la nivel național și lider al filialei Sector 1.