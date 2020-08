În afara vacanțelor interne, Bulgaria rămâne în top 3 destinații preferate de români vara aceasta, având avantajul proximității, al resorturilor all inclusive și al calității plajelor. Hotelierii bulgari atrag turiștii români prin discount-urile generoase de până la 40% fata de prețul sejururilor în anii trecuți și prin gratuitatea serviciilor pentru copiii sub 12 ani. Românii caută în mod special variante all inclusive sau chiar ultra all inclusive de cazare, care oferă acces non stop la băuturi și gustări, dar și șezlonguri și facilități de plajă gratuite.

Românii, principalii turiști străini așteptați

În ciuda sezonului mai scurt, lanțul hotelier HVD din Bulgaria anunță că numărul românilor care au ales resorturile HVD din Obzor și Golden Sands nu a suferit modificări majore. Peste 5000 de români au ajuns în cele 3 hoteluri HVD din Bulgaria, de la deschiderea sezonului și până în prezent. Gradul de ocupare pentru luna August depășește 80%.

Sejururi mai ieftine față de sezonul trecut

Pentru sejururile de anul aceasta, hotelierii bulgari au pregătit promoții și tarife reduse cu până la 40% față de anul trecut. Astfel, dacă anul trecut un turist român plătea între 80 și 100 euro / persoană / noapte la hotelul Miramar 4* din stațiunea Obzor, anul acesta prețurile încep de la 56 euro de persoană pe noapte, în regim all inclusive. Diferența crește considerabil pentru hotelurile de 5 stele, discount-ul ajungând și la 50% din prețul anului trecut. În cadrul hotelului Reina del Mar, un resort de 5 stele inaugurat anul trecut, turiștii plăteau între 130 – 150 euro / persoană / noapte în 2019, iar anul acesta prețurile încep de la 66 euro de persoană, copiii până în 12 ani beneficiind de gratuitate.

Turiștii români preferă ultra all inclusive și condiții de 4 și 5 stele

Conform datelor lanțului hotelier HVD din Bulgaria, turiștii români au preferat anul acesta hotelurile de 4 și 5 stele, cu regim ultra all inclusive. Durata medie a sejurului a fost de 5 nopți și facilitățile preferate de români au fost accesul direct la plajă, gratuitatea șezlongurilor și a prosoapelor de plajă și posibilitatea de a servi gustări sau băuturi pe tot parcursul zilei.

„Spre surprinderea noastră, anul acesta preferințele romanilor s-au îndreptat spre hotelurile de 4 și 5 stele, cu regim ultra all inclusive. Le oferim gratuit posibilitatea de a caza în cameră dublă unul sau doi copii până în 12 ani, astfel că suntem aleși de foarte multe familii. În cadrul Reina del Mar, resortul de 5 stele inaugurat anul trecut, oferim all inclusive timp de 24 ore, astfel că oaspeții români pot servi gustări sau băuturi la orice oră doresc. Am acordat o atenție deosebită măsurilor de siguranță și am întărit proactiv măsurile recomandate de autoritățile din Bulgaria, angajații noștri poartă mască de protecție în permanență și toate activitățile resortului se desfășoară în aer liber. Toate băuturile din cadrul Reina del Mar sunt servite în sticle individuale și nu în pahare de unică folosință, pentru a limita contactul dintre oaspeți și angajați” a declarat Gergana Zaneva, director HVD Hotels Bulgaria.

Condițiile de călătorie în Bulgaria în contextul noului coronavirus

Bulgaria a fost una dintre primele țări care și-a deschis granițele pentru turiști și românii pot călători în Bulgaria fără restricții. Conform informațiilor oficiale, există obligativitatea purtării măștii în spațiile închise, inclusiv în cadrul hotelurilor, în interior, în locurile publice, însă restaurantele sunt exceptate de la aceasta măsură. Totodată, cluburile și discotecile sunt funcționale, însă se impune asigurarea unui spațiu de 1 metru pătrat pentru fiecare dintre clienții aflați în locație.

„Traversăm o perioadă dificilă și facem eforturi pentru a susține activitatea noastră la nivelul anului trecut, fără să micșorăm calitatea serviciilor noastre. Am avut un feedback excelent din partea turiștilor români care și-au petrecut vacanța în hotelurile noastre” a completat Gergana Zaneva, director HVD Hotels Bulgaria.