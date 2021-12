„În Ruse sunt condiții de dezvoltare a industriei, la fel pentru un aeroport. Cetăţenii sunt de multă vreme nemulţumiţi de problemele şi cozile de pe podul de peste Dunăre. S-au creat condițiile, m-au ajutat cu idei despre cum pot fi realizate acestea, am văzut și varianta în care, în timp ce se repară podul, putem pune în funcțiune bacul Ruse – Giurgiu, care a funcționat 20 de ani și a fost o variantă de rezervă pentru pod”, a spus noul ministru bulgar al transporturilor, Nikolai Sâbev, în timpul unei vizite în orașul său natal, Ruse.

„Noi vom mai construi patru poduri. Trebuie să începem studii geologice și de fezabilitate asupra posibilelor potențiale locuri, unde credem că ar trebui să existe poduri peste Dunăre. Când premierul Kiril Petkov m-a invitat să mă alătur formațiunii „Continuăm Schimbarea”, a spus: Noi ne bazăm mult pe cunoștințele dumneavoastră în domeniul transporturilor. Ei consideră că au un expert serios care să facă o schimbare în acest domeniu. Pe de altă parte, sunt implicat de mult timp în transporturi, în creștere economică și modelare economică și sunt conștient că dacă nu avem un sistem de transport ce funcționează bine, creșterea economică este imposibilă”, a adăugat el.

„Kiril și Asen, ca oameni extrem de practici, au hotărât că, întrucât vrem să facem ca țara să devină un loc mai bun pentru muncă și trai, trebuie să accelerăm creșterea economică și este important pentru ei să încredințeze organizarea sistemului de transport unei persoane care se pricepe la asta”, a spus Sâbev, potrivit Ruse.News.

Nikolai Sâbev: Nu este un secret pentru nimeni că sunt milionar

„Toate datele despre situația mea financiară sunt deja publice, odată cu declarația mea pentru Comisia Anticorupție, dar contabilii mei au calculat 20 de zile pentru a putea descrie totul și s-a dovedit că am avere. Sunt convins că aceste informații vor ajunge la public prin canalele dumneavoastră”, a recunoscut ministrul.

„Nu este un secret pentru nimeni că sunt milionar. Am suficiente fonduri și active. Odată cu intrarea la putere, eu pierd ocazia de a-mi pune în practică cunoștințele pentru câștig personal. Le voi concretiza în interes public. Și pentru mine este interesant, și pentru alți oameni, cum se vor materializa. Avem o viziune foarte clară despre ceea ce ne dorim în transport. Ne dorim ca sistemul de transport în ansamblu, cu toate tipurile de industrii de transport, să funcționeze eficient și în sincron, ca un tot unitar. Odată ce avem acest obiectiv, îl punem la punct – prima industrie, a doua, a treia, cum să fie coordonate”, a recunoscut Nikolai Sâbev.

Politica privind transporturile în Bulgaria

„În pregătirea politicii de transport cu Kiril Petkov și Asen Vasilev, eu le-am spus – Ministerul Transporturilor să fie eliberat de toate celelalte activități – tehnologia informației, poștă, comunicații, și să intre departamentele și structurile asociate domeniului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu putem face o schimbare definitivă și rapidă. Am avut COVID-19 și nu am participat la negocieri, dar la un moment dat partenerii de coaliție au decis că este un efort mult prea mare să scoți un departament și să îl bagi în altă parte. Și s-a ajuns la situația în care doar tehnologiile informaționale și „Poșta bulgară” au fost scoase de la transporturi, ceea ce este și mai bine pentru mine și eu am insistat pentru asta. Pentru că altfel aș fi fost în conflict de interese.

Lipsește o prioritate – o dată în nordul Bulgariei, a doua oară între nordul și sudul Bulgariei. Era evident că într-o singură zi negocierile între partenerii de coaliție din sectorul transporturilor nu puteau acoperi toate politicile. Prin urmare, decizia înțeleaptă a fost ca după semnarea acordului să avem întâlniri lunare, la care să fie coordonate aceste lucruri. Nordul Bulgariei trebuie dezvoltat în mod adecvat și echilibrat în comparație cu sudul. Trebuie făcute conexiuni între nordul și sudul Bulgariei, iar oamenii și mărfurile trebuie să călătorească rapid. Ministerul Transporturilor și Dezvoltării Regionale este hotărât să sărbătorească unificarea Bulgariei din punct de vedere al transporturilor. „Ce tactici vom întreprinde și ce metode vom folosi este o chestiune de negocieri de coaliție”, a declarat ministrul transporturilor pentru ziarul 24 Chasa.

Planuri pentru rețeaua feroviară

„Avem planificate patru poduri peste Dunăre și Podul Asparuhov din Varna, trebuie să muncim foarte mult pentru acel pod – în măsura în care putem să îi îmbunătățim capacitatea, posibilitatea de acces. Trei tuneluri în Stara Planina – „Șipka”, „Petrohan” și unul la est. Trebuie să putem colecta mai ușor fluxurile din sudul și nordul Bulgariei și să căutăm rute de transport mai scurte, pentru că acestea reprezintă costuri și mai ales timp. Prioritatea pentru Căile Ferate Bulgare este crearea unui program de redresare. În primul rând, compania nu ar trebui să ia mai mulți bani de la contribuabili. Nu este clar dacă subvenția rămâne. Această companie trebuie să facă bani pentru contribuabili, nu să ia de la ei.

Programul de recuperare oferă tuturor celor care doresc să călătorească cu trenul bucuria de a cumpăra un bilet online. De 15 ani se face linia de cale ferată Sofia – Burgas, Sofia – Svilengrad, așa-numita cale ferată „Trakia”. Se pare că celor care o construiesc li se plătește cu ora. Există tehnologii moderne în lume pentru construcția rapidă de căi ferate, autostrăzi și drumuri. Avem ocazia să-i invităm pe cei mai buni din lume, pentru a face această dezvoltare tehnologică. Promit acest lucru pentru Ministerul Transporturilor, vom introduce mașini de construcții rapide, de înaltă tehnologie și vom accelera traficul.

Vom crește viteza rețelei feroviare din nordul Bulgariei. Partea de analiză va fi gata până pe 15 ianuarie. La sfârșitul lunii ianuarie vom fi pregătiți cu orizonturile de timp pentru unele segmente în sistemul de transport. Vom începe cu lucruri care au efect imediat, iar apoi ne vom concentra pe proiecte pe termen lung. Eu știu cum se face un hub de transport. Compania de logistică pe care am reprezentat-o până de curând administrează 24 de hub-uri și o face eficient.

Există un terminal efectiv și acesta este în Plovdiv, bravo locuitorilor orașului, îmi scot pălăria în fața lor, sunt oameni activi. Și când am avut o întâlnire cu reprezentanții Bulgariei din nord, ei au spus: „La naiba”, ne-au devansat în ceea ce privește dezvoltarea. Le-am răspuns – pentru că sunt deștepți. Când au aflat că vreau să investesc în zona industrială, asta era înainte să apăr interesul public, ei nu m-au invitat, iar 24 de ore mai târziu erau la Ruse pentru o întâlnire cu mine. Așa se fac afacerile. Deci responsabilitatea pentru nordul Bulgariei nu este doar la Sofia, ci este împărțită. Oamenii din nordul Bulgariei nu au fost la fel de activi ca cei din Plovdiv. Avem un exemplu, trebuie să-l clonăm, nu e chiar atât de complicat. Avem nevoie doar de timp”, a adăugat el.