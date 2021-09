Bugetul Municipiului Bucureşti, pe ordinea de zi a CGMB. Consilierii se vor întruni vineri

Veniturile la bugetul local urmează să fie suplimentate cu 388 de milioane de lei, ajungând la un total de 6,2 miliarde. Cele 388 de milioane reprezintă cote defalcate din impozitul pe venit.

Banii respectivi vor merge la transportul în comun, constituind subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif. Bugetul destinat transportului în comun ajunge astfel în acest an la 1,9 miliarde lei, dintre care subvenţiile reprezintă 1,4 miliarde.

A fost adoptată rectificarea bugetară

Amintim că premierul Florin Cîţu a anunţat că Guvernul a aprobat rectificarea bugetară, PIB-ul fiind reevaluat la o valoare nominală de 1,17 miliarde de lei, faţă de la 1,11 miliarde de lei la începutul anului.

„Am aprobat rectificarea bugetară pe anul 2021, prima rectificare bugetară pentru acest an. Câteva elemente importante, la baza rectificării stă o reevaluare a PIB. PIB are o valoare nominală acum de 1,17 miliarde, faţă de 1,11 miliarde la începutul anului”, a declarat Cîţu, la Palatul Victoria.

„În prima parte a anului investițiile au avut o contribuție majoră la creșterea economică, ele sunt motorul creșterii economice. Se schimbă estimarea de creștere economică, suntem pe o estimare de 7%”, a spus Cîțu.

În privința deficitului general consolidat, în sumă absolută, crește de la 80 de miliarde la 83, 8 miliarde și reprezintă un deficit bugetar de 7,13 la sută din PIB.

Premierul a precizat că în prima parte a anului, investițiile au avut o contribuție majoră la creșterea PIB.

„Nu cred că a mai fost un an în care să vedem o astfel de contribuție, cred că în trimestrul II am avut o contribuție de 5 puncte procentuale, ceea ce arată că investițiile sunt motorul creșterii economice”, a precizat Cîțu.

Și la rectificare, investițiile vor primi sume substanțiale, conform celor afirmate de Premier, care a spus că în toți anii anterior însumat investițiile nu au primit fonduri ca în 2021. Ministerul Sănătății, cel al Dezvoltării, MIPE și Transporturile primesc cele mai mari sume la rectificarea bugetară.

Ministerul Finanțelor – până acum am strâns cereri de peste un miliard de lei pentru localități în urma inundațiilor din acest an, Ministerul Dezvoltării are un plus de 2,3 miliarde de lei la rectificare.

sursa foto: Aleph.ro