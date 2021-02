Bugetul Ministerului Justiţiei pentru anul 2021 a primit raport favorabil din partea Comisiilor parlamentare reunite pentru buget-finanţe în forma propusă de iniţiator.

Este demn de menționat că s-au înregistrat 26 de voturi „pentru” şi 14 abţineri. De asemenea, la dezbateri au fost propuse patru amendamente. Toate au fost respinse.

Sume care au în vedere în principal asigurarea salariilor

Creditele de angajament pentru Ministerul Justiţiei în anul 2021 sunt de 5,177 miliarde de lei, cu o creştere de 7,59% faţă de execuţia preliminată din 2020, iar creditele bugetare sunt de 4.738 miliarde lei, în scădere cu 1,54% faţă de anul trecut, conform proiectului de buget.

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, le-a transmis parlamentarilor că sumele de bani alocate sunt în principal pentru continuarea investiţiilor şi asigurarea salariilor.

„Sunt sume cu care ne putem desfăşura activitatea, sunt sume care au în vedere în principal asigurarea salariilor, continuarea investiţiilor. Ne interesează foarte mult pe partea de probaţiune să continuăm concursurile pe care le-am promis şi care trebuie să se desfăşoare în perioada următoare, potrivit programului de guvernare.

La fel şi pentru instituţiile din subordine, sunt sume care pot asigura continuarea activităţii şi solicitarea mea este să aveţi în vedere această structură a bugetului pentru că poate pune în aplicare programul de guvernare”, a declarat Stelian Ion.

De asemenea, acesta a adăugat în cadrul dezbaterilor că într-o situaţie „ideală” şi-ar fi dorit mai mulţi bani pentru justiţie.

„Toate ministerele şi-ar fi dorit într-o variantă ideală sume mai mari, dar înţelegem efortul pe care trebuie să îl facem cu toţii şi mai avem în vedere momentul rectificării bugetare, când se vor face corecţiile respective.

Aşa cum am spus, într-o situaţie ideală mi-aş fi dorit mai mult pentru justiţie, însă am avut un dialog cu Ministerul de Finanţe, pe partea de cheltuieli de personal, faţă de propunerea iniţială, am găsit înţelegere şi am primit sume, încât să nu fie afectată plata salariilor. Pe perioada următoare, nu vor fi afectate nici investiţiile. Raportat la execuţia bugetară aferentă anului 2020, fondurile pentru 2021 nu sunt mai mici”, a conchis ministrul.