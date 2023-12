Buget record! Nicolae Ciucă dezvăluie o creștere notabilă în bugetul României, comparativ cu anul precedent. Liderul PNL afirmă că suma se va situa la peste 350 de miliarde de euro. Această cifră marchează un moment istoric pentru țară. Într-o perspectivă comparativă, în 1990, la începutul democrației românești, bugetul țării era de numai 28,9 miliarde de dolari.

Astfel, anul viitor România va beneficia de un buget cu 50 de miliarde mai mare decât cel din 2023. Politicianul anunță că bugetul se concentrează pe investiții. Astfel, guvernanții încearcă să facă tranziția de la economia de consum la cea fondată pe investiții.

„Bugetul României pentru anul viitor va fi de aproximativ 350 de miliarde de euro. Anul acesta am avut peste 300 de miliarde de euro. Am avut o creștere și anul acesta, dar anul viitor am luat măsuri pentru a crește și pentru a ajunge la 350 de miliarde de euro.

Bugetul este centrat pe investiții. Este o asumare politică pentru că ne-am asumat creșterea investițiilor și trebuie să trecem de la o economie bazată pe consum la una bazată pe investiții”, anunță Ciucă.