Miercuri seară, pe data de 15 noiembrie, premierul Marcel Ciolacu a discutat despre bugetul de stat 2024 și a spus care sunt prioritățile. Acesta a afirmat, totodată, că Guvernul trebuie să își îndeplinească anumite datorii față de cetățeni.

Mai exact, una dintre priorități va fi Educația. Potrivit lui prim-ministrului, Guvernul trebuie să îndeplinească promisiunea făcută profesorilor.

Un alt domeniu căruia i se va acorda mai multă atenție va fi Sănătatea.

Pe de altă parte, spune șeful Executivului, Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii vor fi incluse în reforma din Administrație. Mai exact, se vor tăia zeci de agenții aflate în subordinea acestor instituții.

Tot la Antena 3 CNN, Marcel Ciolacu a oferit noi informații de ultim moment despre noua Lege a pensiilor. Premierul a precizat că banii pentru majorările anunțate există, el a oferit asigurări că legea va fi pusă în aplicare.

Potrivit lui șefului Executivului, noua lege este sustenabilă. El consideră că era de mult nevoie de o astfel de inițiativă legislativă, dat fiind că „85% dintre pensionari au o pensie mai mică de 3.000 lei”.

Acesta a spus „normal că există bani. Legea pensiilor se va pune în aplicare. Anul viitor, pensiile vor crește de două ori, o dată la 1 ianuarie, cu 13,8%. Și pe urmă, tot sistemul de pensii va trebui, vor intra recalculările și de la 1 septembrie va intra iarăși legea în vigoare cu recalculare. Este sustenabilă. Peste 85% dintre pensionari au o pensie mai mică de 3.000 lei. Asta este realitatea! Peste 60% dintre pensionarii din România au o pensie mai mică de 2.000 lei”.

„Cum să comentez eu așa ceva? Cum să nu fie o prioritate pentru oricine? Eu am înțeles. Cred că în 2021, când era accidentul României premier, nu s-au mărit deloc pensiile. Am intrat în 2022, am avut o discuție cu dl Nicolae Ciucă, total îndreptățită. Şi dânsul a susținut… Despre ce vorbim?”, a declarat premierul.