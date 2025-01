Anunț pentru proprietarii de apartamente. În ultima perioadă, piața imobiliară din România a experimentat o creștere semnificativă a prețurilor, ceea ce a avut un impact major asupra cumpărătorilor.

Mulți dintre aceștia au fost nevoiți să plătească sume considerabil mai mari decât în anul precedent, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la evoluțiile pieței în următoarele luni.

Claudiu Vuță, analist financiar, a oferit recent o analiză detaliată a acestui fenomen, explicând factorii care influențează prețurile locuințelor și ce se poate aștepta pe viitor.

Anunț pentru proprietarii de apartamente. Conform lui Vuță, una dintre principalele cauze ale creșterii prețurilor locuințelor este inflația ridicată, un fenomen economic ce determină o creștere generală a costurilor.

Analistul subliniază că prețurile imobiliarelor sunt strâns legate de nivelul inflației, iar atunci când aceasta este ridicată, și prețurile locuințelor urmează un trend ascendent. Totodată, Vuță menționează importanța deficitului bugetar și politicii monetare adoptate de Banca Națională a României, care poate influența semnificativ piața imobiliară. În cazul în care dobânzile vor crește, ar putea exista o reducere a tranzacțiilor și o scădere a cererii pentru locuințe.

De asemenea, analiza se concentrează pe evoluțiile pieței imobiliare din ultimii ani. Dacă în trecut, în special în perioada crizei financiare din 2009, prețurile au suferit scăderi abrupte, în prezent piața imobiliară pare să fi ajuns într-o fază de stabilizare. Vuță nu preconizează scăderi mari ale prețurilor în 2025, ci o creștere mai moderată sau o stagnare, în cel mai rău caz. Conform acestuia, o scădere drastică de 20-25% nu este realistă, având în vedere condițiile actuale ale pieței.

„Din punctul meu de vedere, prețul imobiliarelor este foarte strâns de cel al inflației. Întotdeauna când avem o inflație ridicată avem prețuri ridicate și la imobiliare, dar trebuie să ne uităm de asemenea și către deficitul bugetar și politica monetară pe care Banca Națională o va adopta. Dacă banii se vor scumpi, există posibilitatea ca piața imobiliară să fie cumva afectată, iar nivelul tranzacțiilor să scadă.

Dacă ne uităm pe ultimii 10-15 ani, rata de creștere a a fost în fiecare an de doi-3% 5% prețul imobiliarelor nu va reveni la ceea ce am văzut acum 10-15 ani, când a fost acea curbă abruptă de scădere. La momentul actual este stabilizată, piața a crescut natural, să spunem, și nu prevăd ca în anul 2025 să avem prețuri mai scăzute la imobiliare. Probabil piața, în cel mai rău caz se va stabiliza cumva, va crește mai puțin, dar în niciun caz nu vom vedea scăderi, nu știu, de 20% sau 25, cum am avut în cazul crizei financiare din 2009”, spune acesta.