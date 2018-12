BREXIT:Dezastru în Marea Britanie. Mii de militari, ”pregătiţi” să intervină

Premierul britanic Theresa May nu a reuşit încă să îi convingă pe parlamentari să voteze acordul negociat cu UE şi să limiteze astfel impactul unui Brexit dur, fără acord. Au mai rămas 100 de zile până la momentul în care Marea Britanie va ieşi din blocul UE.

Planul Comisiei Europene pentru un Brexit „hard” include 14 măsuri „specifice şi temporare” care vizează domenii precum serviciile financiare, transportul aerian şi climatul, pentru a evita posibilele blocaje în ţările care fac parte din UE.„Aceste măsuri nu pot şi nu vor reduce impactul pe care îl are un scenariu de Brexit fără acord. Este doar un exerciţiu de limitare a pagubelor. Un astfel de plan este necesar în condiţiile în care în Marea Britanie există încă multă confuzie privind ieşirea din UE”, a declarat comisarul european pentru dialog social Valdis Dombrovskis.

Care sunt măsurile temporare despre care vorbeşte Comisia Europeană

Aceste 14 măsuri temporare la care face referire CE vizează menţinerea funcţionalităţii în mai multe industrii. Ele vor permite, pentru o perioadă limitată de timp:

• companiile aeriene britanice să poată efectua zboruri în şi dinspre Uniunea Europeană, dar nu şi între statele membre UE

• transportatorii rutieri de mărfuri în UE nu vor fi obligaţi să obţină permis de transport timp de nouă luni

• reglementările privind servicile financiare din Marea Britanie să fie recunoscute ca echivalente cu cele ale UE pe o perioadă de doi ani

Liderii la Bruxelles subliniază că aceste măsuri sunt limitate în timp şi că ele vor fi revocate fără niciun fel de consultare cu Marea Britanie. Singurul scop al acestor măsuri nu este de a proteja Regatul Unit, ci de a evita blocajele şi aspectele catastrofice ale Brexitului pentru statele membre UE, mai notează BBC.Și guvernul britanic a început să se pregătească, pe ultima sută de metri, pentru un scenariu de Brexit fără acord. Guvernul a trimis scrisori pentru peste 140.000 de firme, în care li se cere să îşi pregătească o strategie în avans pentru Brexit.

”Cu doar trei luni înaintea ieşirii din Uniunea Europeană, noi am atins acum punctul în care trebuie să accelerăm aceste pregătiri”, a declarat un purtător de cuvânt al lui May, la finalul ultimului consiliu de miniştri din acest an.