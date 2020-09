De-a ce se joacă Boris Johnson? A ales „opțiunea nucleară” în negocierile cu UE pentru un posibil acord de liber schimb? „Financial Times” a dezvăluit luni că guvernul britanic intenționează să prezinte Parlamentului, miercuri, un proiect de lege care, de fapt, „în mod clar și conștient”, „ar elimina greutatea legală a unor părți ale acordului de retragere” Brexit, semnat în octombrie anul trecut de premierul britanic, în special în domeniul subvențiilor de stat și al vămilor din Irlanda de Nord.

În ajunul celei de-a opta runde de negocieri privind relația post-Brexit dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, care începe marți la Londra, aceste dezvăluiri ar putea amenința continuarea discuțiilor, deja extrem de tensionate.

Coincidenţă sau nu, dezvăluirile din „Financial Times” apar într-un moment în care Boris Johnson evocă făţiş, într-un comunicat, posibilitatea unui eșec complet al negocierilor. Marea Britanie ar ieşi atunci din perioada de tranziție carea urmat ieșirii sale oficiale din UE, pe 31 ianuarie, fără un acord de liber schimb cu Cei 27, scrie Libération.

„UE a fost foarte clară în ceea ce privește calendarul. Si eu sunt. Trebuie să găsim un acord cu prietenii noștri europeni până la Consiliul European din 15 octombrie, dacă dorim ca acesta să fie efectiv până la sfârșitul anului”, a indicat Boris Johnson într-o declarație publicată duminică seara de Downing Street 10. „Dacă nu vom putea ajunge la un acord până atunci, nu văd cum am putea obține un acord de liber schimb. În acest caz, ar trebui să acceptăm cu toții situația și să mergem mai departe”, a adăugat el.

Negocierile care ar fi trebuit să se accelereze și să avanseze în această vară se poticnesc și, în ultimele zile, cele două părți nu și-au ascuns frustrarea, acuzându-se reciproc de încetinirea oricărui progres. Acest lucru, în sine, nu este neapărat surprinzător în acest moment al negocierilor delicate asupra unei relații cu totul noi, după aproape 50 de ani de strânsă asociere în cadrul UE. Declarația lui Boris Johnson are loc după o succesiune de amenințări voalate de ieșire fără acord, distilate în presa britanică în ultimele zile. Într-un interviu acordat duminică ziarului „Mail of Sunday”, negociatorul britanic David Frost a avertizat că nu se pune problema ca Regatul Unit să devină „un stat client” al UE. Potrivit cotidianului „Financial Times”, David Frost ar fi în spatele „opțiunii nucleare” a unei legislații care ar pune sub semnul întrebării integritatea acordului de retragere Brexit.

Dacă nu vom reuși să ajungem la un acord, „atunci vom avea un acord comercial după modelul celui pe care UE îl are cu Australia”, a subliniat Boris Johnson. La ora actual, Uniunea Europeană nu are un niciun aranjament comercial cu Australia, deoarece discuțiile privind un acord de liber schimb nu au avut succes.

„Vreau să fiu foarte clar, așa cum am spus de la început, un astfel de rezultat ar fi pozitiv pentru Regatul Unit„, a asigurat premierul. „Guvernul meu se pregătește, la granițele noastre și în porturile noastre, să fie gata pentru asta”. „Vom avea un control absolut asupra legilor, regulilor și zonelor noastre de pescuit. Vom avea libertatea de a încheia acorduri de liber schimb cu toate țările lumii. Și, datorită acestui fapt, vom prospera”, a spus prim-ministrul, reluând sloganurile campaniei pentru referendumul pro-Brexit de acum patru ani.

Totuşi, săptămâna trecută, douăsprezece asociații și sindicate care reprezintă industria transportului rutier din Marea Britanie au publicat o scrisoare prin care solicitau guvernului să se trezească. „Regatul Unit se îndreaptă spre dezastru”, existând riscul de „perturbări grave în lanțurile de distribuție”, a declarat Rod McKenzie, purtător de cuvânt al Road Haulage Association, sindicatul operatorilor de transport rutier. Boris Johnson nu a răspuns la această scrisoare.

„Desigur, vom fi întotdeauna gata să vorbim cu prietenii noștri europeni, chiar și în aceste circumstanțe (ale unui non-acord)”, a continuat premierul. „Vom fi gata să găsim aranjamente adecvate pentru chestiuni practice, cum ar fi zborurile, transportul rutier sau cooperarea științifică, dacă UE dorește acest lucru”, a adăugat el. „Ușa noastră nu va fi niciodată închisă și vom tranzacționa ca prieteni și parteneri – dar fără un acord de liber schimb”, a spus el, înainte de a încheia afirmând că „un acord mai poate avea loc”, dar „nu vom compromite fundamentele a ceea ce înseamnă a fi o țară independentă”.

Tergiversarea, arătarea mușchilor sau chiar amenințarea sunt elemente așteptate ale unei negocieri. Revenirea la angajamentele deja semnate ar ridica serioase întrebări cu privire la credibilitatea internațională a guvernului britanic. Boris Johnson, aflat în cabinetul său într-o dispută între susținătorii unui Brexit dur, fără acord, și cei mai moderați, care doresc semnarea unui acord de liber schimb, pare să fie pe punctul de a face un pariu periculos. Dacă el va reveni cu privire la angajamentele luate, ce valoare va mai avea cuvântul său atunci când va începe alte negocieri pentru acorduri de liber schimb cu alte țări din lume?