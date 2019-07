Curtea Constituțională a României(CCR) a admis conflictul constituțional între Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție în ceea ce privește alcătuirea completelor de trei judecători. De unul dintre aceste complete a fost condamnta, pe fond, și Liviu Dragnea, ceea ce înseamnă, în unel interpretări, că decizia CCR ar putea duce la anularea deciziei și implicit, la eliberarea fostului șef PSD. Decizia Curții a fost luată cu 5 voturi ”pentru” și 4 voturi ”împotrivă”. Au votat împotriva luării acestei decizii judecătorii Livia Stanciu, Simina Tănăsescu, Daniel Morar și Mona Pivniceru. În favoarea deciziei au votat judecătorii Valer Dorneanu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Marian Enache și Attila Varga

CCR fusese sesizată de către Florin Iordache, vicepreședintele Camerei Deputaților și apropiat al lui Dragnea. El a susținut că aceste completuri au fost ilegal constituite, din moment ce nu sunt specializate. „Ce ar însemna completuri specializate la Curtea supremă? Ce înseamnă specializare? Este specializarea completului ca entitate abstractă sau specializarea judecătorului? Avem 9 completuri mari şi late la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dacă am specializa două sau am specializa trei completuri, nu am face altceva decât să încălcăm o dispoziţie extrem de importantă care se referă la repartizarea aleatorie a dosarelor. Am avut ani în care 100% din dosarele de fond de la ÎCCJ erau cauze de corupţie, ani în care erau 90%, 80%, 70%. Ce făceau celelalte completuri de fond? Judecau cauze de corupţie în 2-3 completuri de judecată, iar ceilalţi ar fi aşteptat să le vină rândul când soluţionau apelurile la aceleaşi dosare, pentru că, în apel, nu se punea problema specializării pe fapte de corupţie. Este absurd să nu poţi judeca în primă instanţă pentru că nu eşti specializat, dar să poţi pronunţa o hotărâre definitivă în apel pe fapte de corupţie”, a explicat, în fața CCR, Cristina Tarcea, șefa ÎCCJ.

Inițial, decizia ar fi trebuit luată exact în ziua ultimul termen al procesului lui Dragnea, apoi în ziua anunțării verdictului. Totuși, CCR a preferat să amâne decizia, timp în care Dragnea a și fost condamnat la 3 ani și șase luni pentru abuz în serviciu.

Șanse chiar mai mari să profite de decizia CCR au și alți politicieni care au primit condamnări, dar care, spre deosebire de Dragnea, se află încă în perioada care le permite să formuleze cereri de contestație în anulare.

În cazul lui Dragnea, situația nu este foarte clară. Unii juriști afirmă că nu mai poate fi salvat de decizia CCR, din moment ce el a fost condamnat definitiv de un complet de cinci, nu de unul d etrei judecătorii. Alții spun că ar exista căi.

Te-ar putea interesa și: