BREAKING! Teodorovici, anunț de ultimă oră! Ce decizie a luat cu privire la ANAF!

"Am solicitat doamnei prim-ministru revocarea din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a domnului Ionuţ Mişa. Anul 2019 este un an cu foarte multe provocări, ştim foarte bine cu toţii, în special în zona economică. Iar ANAF-ul, aşa cum am spus de foarte multe ori, ca poate principală instituţie publică, trebuie să îşi schimbe radical comportamentul în economie. În primul rând, schimbarea mentalităţii, trebuie să demonstreze că are un tratament corect, echitabil şi onest faţă de contribuabil, fie persoană fizică, fie persoană juridică. Sunt câteva elemente esenţiale pe care ANAF acum în 2019 trebuie să le parcurgă, trebuie să le îndeplinească. Vorbim de o reformă a întregii administrări fiscale, vorbim de o informatizare a sistemului din cadrul ANAF, o lacună de foarte mulţi ani de zile şi o soluţie care se încearcă de foarte mulţi ani de zile", a declarat joi Teodorovici, în cadrul unor declaraţii la sediul ministerului, fără a accepta să răspundă la întrebările jurnaliştilor.

Ministrul Finanţelor spune că îşi propune ca 2019 să fie anul în care aceste lucruri să se şi întâmple, anume o simplificare a modului în care ANAF acţionează în piaţă în relaţia cu contribuabilul, o colectare mai bună, în special în zona de TVA şi nu numai, sunt multe astfel de zone în ceea ce înseamnă obiectul de activitate al ANAF, unde lucrurile trebuie să fie schimbate radical.

"Sunt foarte multe lucruri importante care pot fi aduse la bugetul de stat printr-un mod mult mai eficient de lucru al ANAF-ului. Cred că e foarte important ca ANAF să demonstreze că ar un rol activ şi corect şi că e un partener onest şi echitabil în relaţia cu mediul de afaceri. Este foarte important ca modul în care se alocă resursele la nivelul ANAF şi pentru ce anume se alocă să produsă un randament cât mai ridicat", a precizat Teodorovici.

El afirmă că a înaintat premierului propunerea de numire în funcţia de preşedinte al ANAF, iar prim-ministrul va analiza şi va decide, fără a spune pe cine a propus în locul lui Mişa la conducerea ANAF.