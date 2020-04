Deces 123 Bărbat, 66 ani, jud. Bistrița Năsăud Internat în 28.03.2020 în SJU Bistrita-Boli Infecțioase , recoltat pentru COVID-19 în aceiași zi, confirmat pe data de 29.03.2020. Data decesului: 03.04.2020 Comorbiditati: Leucemie limfatica Cronică std III, Diabet zaharat tip II, HTA std II.

Deces 124 Bărbat, 59 ani, jud. Bistrița Năsăud Aflat în autoizolare, întors din Elveția în data de 25.03.2020. Internat în 31.03.2020 în SJU Bistrita-Boli Infectioase , recoltat pentru COVID-19 în aceiasi zi, confirmat pe data de 2.04.2020. Data decesului: 01.04.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat insulinodependent

Deces 125 Bărbat, 27 ani, jud Sibiu. Decedat în 31.03.2020 (găsit decedat acasă). S-au investigat probe necroptice pentru COVID-19. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.

Deces 126 Bărbat, 61 ani, jud Galați Întors din Antalya în data de 20.03.2020. Internat in SJU Galati in 26.03.2020, recoltat pentru COVID-19 în aceiași zi. Rezultat pozitiv în 26.03.2020. Decedat în 3.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Boala hepatica cronica.

Deces 127 Bărbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat în SJU Slobozia-ATI în data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 în data de 1.04.2020, confirmat în aceiași dată. Decedat în 3.04.2020.

Deces 128 Femeie, 77 ani, jud Suceava. Internată în SJU Suceava în 19.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020.Decedat în 2.04.2020.

Deces 129 Bărbat, 62 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în 17.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 24.03.2020. Rezultat pozitiv în 25.03.2020.Decedat în 2.04.2020

Deces 130 Femeie, 63 ani, jud Suceava. Internată în SJU Suceava în 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020. Decedata în 2.04.2020

Deces 131 Bărbat, 67 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava in 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020. Decedat în 30.03.2020

Deces 132 Bărbat, 58 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava in 29.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 29.03.2020. Rezultat pozitiv în 3.04.2020. Decedat în 30.03.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, CIC , Infarct miocardic in antecedente.

Deces 133 Femeie, 62 ani, jud Ialomița. Internată în SJU Slobozia-Medicina Interna în data de 31.03.2020 transferată în ATI în data de 1.04.2020.Recoltat pentru COVID-19 in data de 1.04.2020, confirmare în 2.04.2020. Decedată în 3.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA afecțiuni renale.

Potrivit ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, 75 la sută din cazurile de îmbolnăvirea sunt persoane cu vârste între 40 şi 79 de ani. Vârsta medie a deceselor este de 66 de ani.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unități spitalicești: 126 la București, 58 la Timiș, 34 la Iași, 5 la Caraș-Severin, 6 la Prahova, 16 la Constanța, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 7 la Brașov, 5 la Galați, 2 din Bihor, 2 Argeș, 2 la Arad, 1 la Brăila, 1 la Mureș, 1 la Neamț, 1 la Alba.