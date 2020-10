UPDATE

Fostul premier Viorica Dăncilă a negat implicarea soțului său în cercetările legate de dosarul despre care s-a făcut vorbire în presă, arătând că acesta nu are nici calitate de urmărit, nici de martor.

”Nu e nicio percheziție la biroul soțului meu, toată această știre apărută în mass media e o știre falsă”, a declarat miercuri Dăncilă, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

”Soțul meu nu are nicio legătură cu aceste documente, cu ce se cercetează”, a adăugat Viorica Dăncilă, insistând asupra faptului că nu face parte dintr-o familie coruptă.

Miercuri, procurorii din Topoloveni, alături de poliţiştii de la Investigații Economice au efectuat percheziţii la biroul lui Cristinel Dăncilă, soţul fostului premier al României Viorica Dăncilă.

Descinderea procurorilor a avut loc ca parte a anchetei în care sunt puşi sub învinuire mai mulţi funcţionari ai Primăriei din localitatea Topoloveni, judeţul Argeş, referitor la o serie de tranzacţii imobiliare în care beneficiar ar fi fost compania la care lucrează soţul Vioricăi Dăncilă, au precizat surse apropiate de această anchetă pentru G4Media.

În acest moment, Cristinel Dăncilă se află în concediu, aşa că va ajunge la audieri abia zilele următoare, au mai declarat aceleaşi surse. Deocamdată, soţul fostului premier nu a oferit vreun punct de vedere în acest caz.

Cristinel Dăncilă nu are, deocamdată, vreo calitate în acest dosar.

Perchezițiile vin în contextul în care oamenii legii au cerut anterior punerea la dispoziție a unor documente legate de tranzacțiile care sunt cercetate, însă compania nu a răspuns solicitării, conform surselor, Cristinel Dăncilă fiind cel care avea în atribuție această sarcină.

Dragnea se răzbună pe Viorica Dăncilă chiar şi de după gratii

În altă ordine de idei, conflictul de la distanţă între Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea continuă. Într-o declarație pentru Digi24, aceasta ar fi declarat că Liviu Dragnea ar fi dat dispoziție din închisoare ca organizația PSD Teleorman să nu o pună pe lista pentru alegerile parlamentare. Viorica Dăncilă este de părere că Liviu Dragnea vrea să se răzbune pentru că s-a opus amnistiei și grațierii în perioada în care era premier.

„Sunt persoane din PSD de la Teleorman care au un dialog constant cu Liviu Drangea. Au discutat să o susțină pe Carmen Dan și Viorica Dăncilă să nu se regăsească pe listă pentru că s-a opus amnistiei și grațierii. Încă mai are Liviu Dragnea la Teleorman influență. A vorbit cu anumiți lideri pentru a nu mă regăsi pe listele pentru parlamentare. Eu acum aștept decizia conducerii PSD, iar dacă conducerea va considera că este posibil să candidez la un alt județ voi face acest pas”, a declarat fostul premier.

Viorica Dăncilă a arătat că trebuie să se regăsească pe listele PSD pentru parlamentare din trei motive: este un om integru, a avut rezultate ca premier, iar PSD trebuie să fie unit.

„Consider că aduc un plus pe listele PSD din trei puncte de vedere. În opinia publică au fost aduse două lucruri în ultimii ani și mă refer la acuzațiile de corupție și de subminarea justiției. Eu sunt un om integru deci nu va fi o vulnerabilizare Avem nevoie de unitate în PSD și cred că e nevoie de fiecare dintre noi pentru a obține un rezultat foarte bun. Dacă se apreciază în mod just rezultatele guvernării trebuie să fiu pe listă pentru că în perioada în care am fost premier a crescut economia și nivelul de trai”, a spus Dăncilă.