PSD nu a avut niciun rol în numirea Vioricăi Dăncilă la BNR. Sorin Grindeanu: Nu s-a dus PSD-ul

Prim-vicepreşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat partidul nu a avut niciun rol în numirea Vioricăi Dăncilă la Banca Naţională a României (BNR), precizând că guvernatorul a considerat că are nevoie de experienţa şi expertiza acesteia, dar nu în calitatea ei de social-democrată.

Sorin Grindeanu a fost întrebat duminică, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, cum a pierdut-o PSD pe Viorica Dăncilă, care s-a angajat la BNR.

“Partidul nu a avut niciun rol în noul job. Am înţeles că guvernatorul, şi am văzut explicaţiile, guvernatorul a considerat că are nevoie de experienţa, expertiza Vioricăi Dăncilă nu ca PSD-ist. Nu s-a dus PSD-ul ”Vă rugăm…”, nu există aşa ceva, e o chestiune în care PSD-ul nu are vreo….”, a afirmat Grindeanu.