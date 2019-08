Avocatul familiei Luizei, a declarat că anchetatorii au găsit încă un telefon a lui Gheorghe Dincă și ar fi chiar cel de pe care l-a sunat pe bunicul Luizei.

”Vă dau un element în plus. A fost găsit și se expertizează în acest moment datele dintr-un alt telefon. E vorba despre un telefon și o cartelă, pe care le-a folosit pentru a suna familia Luizei. Organele au găsit acest telefon la o familie. Se descarcă datele și de pe acest mediu de stocare.

Mâine se va face expertiza informatică în fapt. Se va deschide fișierele și se va vedea ce se va afla în laptop, în telefoane și aparatul foto. Informaticienii DIICOT prelucrează datele. Necesită timp. Poate DIICOT va face o conferință de presă și va anunța de ce natură sunt datele găsite. A venit și telefonul Alexandrei care nu a fost expertizat din punct de vedere informatic. Este în lucru la informaticieni. Aceștia lucrează în flux continuu.

Înainte de a se apuca să sape, trebuie să perie toate locurile de la suprafață. În prima etapă vor să finalizeze tot ce se poate preleva la exterior și s-au găsit și alte fragmente de oase, unele aproape sigur de natură umană, în interior, dar la suprafață. Al patrulea telefon nu era unul performant, era unul obișnuit. Se spunea că Dincă lua telefoane, apoi le vindea sau le arunca.

Lui Dincă i s-a dat apă, când noi nu aveam. El stătea jos când noi eram în picioare. Nu are cum să spună că el nu a fost tratat uman. Cineva îl învață cum să trateze această anchetă. El mereu are o altă poziție procesuală. Omul acesta e informat și sfătuit. Nu-mi dau seama cine îl sfătuiește atât de complex. Nu se știe dacă Dincă are acces la televizor”, a spus Tonel Pop.

