Varujan Vosganian, deputat ALDE, a anunţat, în urmă cu puţin timp, că formaţiunea din care face parte a luat decizia de a-i retrage sprijinul politic lui Teodor Meleşcanu. ALDE o propune, în locul lui Meleşcanu la Ministerul Afacerilor Externe, pe Ramona Mănescu.

„Am luat în discuţie situaţia de la MAE şi am convenit cu toţii că domnul Teodor Meleşcanu şi-a făcut cu competenţă datoria în poziţia pe care a avut-o. Mai mult decât atât, MAE, prin modul în care a organizat aceste alegeri în limita responsabilităţilor sale prin sporirea numărului de secţii de votare, a căutat să preîntâmpine eventuale incidente. Se pare însă că au existat anumite interese pentru ca unele incidente să aibă loc. (…)

În acelaşi timp, nu putem să neglijăm un anumit tip de percepţie publică care leagă de MAE modul în care au fost gestionate alegerile în diaspora şi pentru ca să putem să avem pe viitor o comunicare foarte bună cu opinia publică, pentru a lăsa MAE întreaga libertate de a acţiona ca reprezentant al statului român, am hotărât să retragem sprijinul politic domnului Teodor Meleşcanu. În acelaşi timp am propus ca doamna Ramona Mănescu să fie propusă pentru poziţia de ministru al Afacerilor Externe”, a anunţat Vosganian la finalul unei şedinţe a conducerii ALDE.

Potrivit România TV, nominalizarea Ramonei Mănescu nu ar fi pe placul oficialilor de la Moscova. Sursa citată susține că Ramona Mănescu a fost printre puţinii care au avut curajul sa arate in mod constant efectele paguboase ale unei relatii care nu se bazeaza in niciun caz pe transparenta, respect reciproc si corectitudine. Din randurile Parlamentului European, Ramona Mănescu s-a implicat în dosare sensibile, precum securitatea energetica sau raspunsul UE la campaniile de dezinformare.

In aceste conditii, este normal ca zvonul numirii Ramonei Manescu la conducerea Ministerului Afacerilor Externe, in locul lui Teodor Melescanu, sa nu convina Moscovei. În urmă cu puțin timp, pe site-ul ro.sputnik.md s-a publicat un amplu articol despre așa-zisele afaceri pe care europarlamentarul le-ar desfășura prin intermediul părinților, dar și alte acuzații destul de grave ce au fost vehiculate in spațiul public, de-a lungul timpului, de către adversarii politici, dar care n-au fost niciodată verificate. Despre site-ul ro.sputnik.md se știe că este o platformă a propagandei ruse ce este finanțată de la Moscova cu o politică editorială prorusă, îl promovează adesea pe Igor Dodon.

