Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit, miercuri, în şedinţa comună în care premierul Ludovic Orban va prezenta raportul privind măsurile luate şi preconizate de Guvern pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, organizarea alegerilor locale şi deschiderea şcolilor.

În 27 iulie, preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, i-au trimis premierului Ludovic Orban o scrisoare prin care îi cereau să prezinte un raport, care să fie dezbătut cu prioritate, cu privire la măsurile pe care urmează să le întreprindă pentru limitarea răspândirii noului coronavirus şi pentru organizarea, în bune condiţii, a alegerilor pentru administraţia publică locală, dar şi pentru deschiderea noului an şcolar.

„Preşedinţii celor două Camere au transmis premierului o invitaţie pentru a veni în faţa Parlamentului şi a arăta măsurile adoptate de Guvern în perioada pandemiei şi cum a gestionat Guvernul această perioadă a pandemiei. Trebuie să ştie poporul român dacă Guvernul a luat măsurile de care era nevoie sau nu a luat măsurile de care era nevoie, de ce a întârziat anumite măsuri, de ce se întâmplă în continuare achiziţii netransparente, de ce nu au ajuns măştile la populaţie încă. Sunt foarte multe întrebări pe care colegii noştri le vor adresa premierului şi domnia sa va trebui să răspundă în faţa plenului reunit”, a afirmat Cazanciuc.

Premierul Ludovic Orban a precizat că este disponibil să se prezinte cu toate datele în faţa Parlamentului.

Câteva dintre declaraţiile lui Ludovic Orban în plenul Parlamentului

“Direcțiile de Sănătate Publică sunt suprasolicitate și asta ar fi dus la o reducere a eficienţei în combaterea virusului, daca nu puteau efectua detașări. DSP-uri emit toate deciziile, supraveghează recoltarea probelor pentru diagnosticare, asigura inspecția pentru sănătate în spitale și alte spaţii publice unde se iau măsuri de protecție sanitară. DSP-urile efectuează anchetele epidemiologice, iar viteza acestora este vitala. Ministerul Sănătății a și emis un ordin în care a stabilit niste proceduri clare.

Am avut nevoie de persoane detașate pentru că a crescut numărul de pacienți care trebuie tratați în secțiile de Terapie Intensiva. După adoptarea Legii 136 am luat masuri extrem de energice pentru a creste numărul de paturi în secțiile ATI. Chiar și acolo unde am găsit paturi, fără detașarea medicilor anesteziști sau asistenților medicali… degeaba ai paturi, dacă nu ai personal. Procesul de creștere a paturilor continuă, mai avem posibilitatea la Brașov sau la „Matei Balş” să mai creștem numărul de paturi.

Am crescut constant capacitatea de testare, de la 400 – 500 de teste am ajuns până la zile când putem face 25.000 de teste. Creșterea capacității este foarte importantă, pentru că dacă ai capacitate mai mare, poți să identifici mai ușor o persoana bolnavă și să dispui măsurile de tratare sau de realizare a anchetei epidemiologice. Poți afla care sunt zonele de risc cele mai mari și unde se infectează cei mai mulți romani.

Deşi e perioadă de vară, am crescut intensitatea controalelor, atât pentru persoanele fizice, cât și juridice. S-au dat extrem de multe amenzi pentru nerespectarea reglementarilor legale și a normelor de protecţie sanitara. Orice român trebuie să știe că daca nu respectă regulile poate să fie sancționat și este normal să fie sancționat. Atunci când dam sancțiuni, le dam strict cu obiectivul de a-i face să înțeleagă că trebuie să respecte regulile.

Vedem în toate ţările că virusul n-a dispărut natural pe perioada verii. Virusul rămâne prezent în comunitate și cu cât interacțiunile sunt mai numeroase, cu atât riscul de transmitere creşte și în aproape toate tările, odată cu măsurile de relaxare, a crescut numărul de persoane infectate.

Nu înțeleg de ce exista această opoziție faţă de mască! Este garanția faptului că nu te infectezi când interacționezi cu oamenii!

Coronavirusul ucide, se vede clar! Uitați-vă pe date și veți vedea că acest virus perfid provoacă moartea și nu numai pentru cei bătrâni sau cu comorbidităţi, ci şi pentru persoane sănătoase!”